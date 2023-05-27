Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, bir süredir küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses’in oğlu Mert Tatlıses’le ev yüzünden mahkemelik oldu. Peki, İbrahim Tatlıses neden gündem oldu? İbrahim Tatlıses torunu için ne dedi?

İBRAHİM TATLISES NEDEN GÜNDEM OLDU?

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran ünlü sanatçı, Seyrantepe’de bulunan dairesini rızası dışında 5 yıldır haksız şekilde işgal ettiği iddiasıyla torununa dava açtı.

Konuyla ilgili “Söylemezsem Olmaz” programına konuşan İbrahim Tatlıses, oğlunun kendisi için “Akli melekeleri yerinde değil, vasi atansın” diyerek mahkemeye başvurduğunu hatırlatarak tepki gösterdi.

İBRAHİM TATLISES TORUNU İÇİN NE DEDİ?

Açılan dava üzerine akli dengesinin yerinde olduğunu kanıtlamak için yedi farklı kuruma başvurduğunu ve Ege Üniversitesi’nden sağlık raporu aldığını söyleyen İbrahim Tatlıses, şöyle konuştu:

“Ben evladıma bu raporu vermekten üzüntü duyduğum için, onların beni deli olarak görmesini hazmedemediğim için o evde kalmalarını istemiyorum. Daha doğrusu evladım da değil, evladımın evladı. Ben bütün çocuklarıma bakıyorum.

Bütün çocuklarıma ev veriyorum, giderlerini karşılıyorum. O da kendi evladınınkini karşılasın o zaman ben deliysem. Ben oradaki kirayı bahşiş veriyorum normalde. Benim gibi baba, benim gibi dede bulamazlar.”

Tatlıses, akli melekelerinin yerinde olmadığı gerekçesiyle kendisine vasi davası açan oğluna tepkili konuştu. “Benim işimi, sahneye çıkışımı, prestijimi engelleyecek bir Haber bu” diyen sanatçı, sağlığının yerinde olduğuna dair rapor aldığını söyledi.