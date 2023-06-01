İbrahim Tatlıses 10'uncu kez dede oluyor

Türkücü İbrahim Tatlıses, kendisi gibi şarkıcı olan kızı Dilan Çıtak Tatlıses'ten müjdeli haber aldı. Geçtiğimiz yıl şarkıcı Levent Dörter ile nikâh masasına oturan Dilan Çıtak'ın hamile olduğu iddia edildi.

Ünlüler dünyasından duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle 'felaket tellalı' lakabıyla tanınan Onur Akay'ın internet sitesinde yer alan habere göre; büyük mutluluk yaşayan Dilan Çıtak Tatlıses, müjdeli haberi ilk olarak annesi Işıl Çıtak ve babası İbrahim Tatlıses ile paylaştı.

İbrahim Tatlıses, en büyük torunu Mert Tatlıses'in çocuğunu da görerek, sanatçılar içinde ilk büyük dede unvanını almıştı.

