Ibrahimovic: Ben Tanrıyım

Ibrahimovic'e eski açıklaması hatırlatılırken 'Ateşle oynamak ister misin?' sorusuna, "Ben Tanrı'yım dediğimde şaka yaptığımı mı sanıyorsunuz? Şaka yapmıyorum." yanıtıyla yine gündem oldu.

Geçen yıl Nisan ayında hayatını kaybeden menajer Mino Raiola ile ilgili de konuşan efsane oyuncu, "O büyük bir kayıp. O sadece bir menajer değildi, benim her şeyimdi. Onu hala özlüyorum, herkes özlüyor." ifadelerini kullandı.

Ibrahimovic son olarak, "Ben en iyisiyim, geri kalan her şeyi boşver." dedi.