Icardi Arjantin’e transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Icardi’nin sezon sonu takımdan ayrılma ihtimali gündeme gelirken Arjantin basını flaş bir iddia ortaya attı. Buna göre River Plate’in golcü oyuncuyu transfer etmek istediği ve şartların oluşması durumunda golcü oyuncunun ülkesine dönme ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

Sarı kırmızılı kulüple 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcü oyuncu ile ilgili ortaya çıkan iddia ile ilgili Galatasaray’dan açıklama geldi. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Yardımcısı İbrahim Hatipoğlu, Icardi’nin ayrılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Milliyet’e açıklamalar yapan Hatipoğlu, “Herkesin bildiği gibi Icardi bizim için çok değerli bir futbolcu ve ayrılmayı asla düşünmüyor. Bu sezon ligde ve Avrupa’da hedeflerimize ulaşacaksak bunda Icardi’nin önemli bir rolü olacak” ifadelerini kullandı.

Golcü oyuncunun eşi Wanda Nara ile barışmasına dikkat çeken Hatipoğlu, “Icardi’nin özel hayatındaki olumlu gelişmeler bizi de sevindirir. Sonuçta çocukları Arjantinde’ydi. Ayrılması kesinlikle söz konusu değil” dedi.

Arjantinli golcü milli ara ile birlikte ülkesi Arjantin’e giderek eşi Wanda Nara ve çocukları ile bir araya geldi. Icardi’nin milli arada sakatlığının da tamamen iyileşmesi ile birlikte performansının artması bekleniyor.