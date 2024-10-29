Icardi derbi sonrası bavullarını topladı. Sosyal medya paylaşımı dikkat çekti

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Icardi derbi sonrası bavullarını topladı. Sosyal medya paylaşımı dikkat çekti

Galatasaray- Beşiktaş derbisi sonrası sarı kırmızılı ekibin Arjantinli yıldız bavullarını topladı. Icardi'nin Milano'ya gittiği ortaya çıktı.

Galatasaray’ın Beşiktaş’ı 2-1’lik skorla mağlup ettiği karşılaşmanın ardından, sarı-kırmızılı ekibin yıldızı Mauro Icardi, anında bavullarını topladı.

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Yıldız oyuncu Milano'nun yolunu tuttu.

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Arjantinli oyuncudan ilk önce özel bir jetten paylaşım geldi. Ardından da, Milano'da bir hikaye paylaştı. Icardi'nin UEFA Avrupa Ligi Tottenham maçı öncesi gitmesi dikkatlerden kaçmadı.

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