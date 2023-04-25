Icardi Fransız basınına konuştu. Flaş transfer açıklaması

Galatasaray'ın sezon başında Fransa'nın Paris Saint Germain takımından bir yıllığına kiraladığı Mauro Icardi, Fransa'nın L'Equipe gazetesine açıklamalarda bulundu.

Icardi, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'da mutluyum. Transferde ilk tercihim Galatasaray olacak. Tabii transferim için son kararı iki kulüp görüşerek verecek.

Paris'te dünyanın en iyileriyle birlikteydim ama burada görmediğim kadar ilgi görüyorum. Sanki dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum. Uzun süreli bir kontrat yapabilirim."

Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 14 gol atarken, 8 de asist yaptı.