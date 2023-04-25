Icardi Fransız basınına konuştu. Flaş transfer açıklaması

Galatasaray'da kiralık oynayan Mauro Icardi, Fransız basınına transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Icardi Fransız basınına konuştu. Flaş transfer açıklaması

Galatasaray'ın sezon başında Fransa'nın Paris Saint Germain takımından bir yıllığına kiraladığı Mauro Icardi, Fransa'nın L'Equipe gazetesine açıklamalarda bulundu.

Icardi, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'da mutluyum. Transferde ilk tercihim Galatasaray olacak. Tabii transferim için son kararı iki kulüp görüşerek verecek.

Paris'te dünyanın en iyileriyle birlikteydim ama burada görmediğim kadar ilgi görüyorum. Sanki dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum. Uzun süreli bir kontrat yapabilirim."

Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 14 gol atarken, 8 de asist yaptı.

Öne Çıkanlar
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Son Haberler
ABD'de tüketici güveni nisanda geriledi Dünya
ABD'de tüketici güveni nisanda geriledi
Amasra'da eşini kaybeden kadın feryat etti: Üç yetimim var, 5 dakika getir babasını. Trilyon mu istiyorsun vereyim Güncel
Amasra'da eşini kaybeden kadın feryat etti: Üç yetimim var, 5 dakika getir babasını. Trilyon mu istiyorsun vereyim
Fransa'da göstericiler Macron'un maketini yaktı Dünya
Fransa'da göstericiler Macron'un maketini yaktı
Süper Lig'de tarihe geçen hafta Spor
Süper Lig'de tarihe geçen hafta
Bihter filminin setinden yeni fotoğraf Magazin
Bihter filminin setinden yeni fotoğraf
Camideki yardım kumbarasından para çalan 2 kişi tutuklandı Yaşam
Camideki yardım kumbarasından para çalan 2 kişi tutuklandı
ABD'de tüketicilerin güven endeksinde düşüş Ekonomi
ABD'de tüketicilerin güven endeksinde düşüş