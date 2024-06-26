Icardi yeni imajını paylaştı ortalık yıkıldı

Galatasaray'da yaşanan şampiyonluklarda önemli pay sahibi olan Mauro Icardi, bu sezon gol kralı olmayı başardı.

Arjantinli golcü Icardi, eşi Wanda Nara ile tatil yaparak sezonun yorgunluğunu atıyor.

YENİ İMAJINI PAYLAŞTI

Gelecek sezona da iddialı bir giriş yapmak isteyen Mauro Icardi, sosyal medyadan yeni imajını paylaştı.

Icardi'nin saçlarını sarıya boyadığı görüldü.

YENİ MODA BU OLACAK

Yıldız futbolcunun bu imajı sonrası kullanıcılar esprili bir şekilde 'Sarardi' yorumunu yaptı.

Icardi'nin imajının yeni moda olması bekleniyor.

İşte o paylaşım: