Katar Yıldızlar Ligi'nin yeni sponsoru belli oldu

Düzenleme: Arif Aydın Kaplan
Katar Yıldızlar Ligi'nin yeni sponsoru belli oldu

Katar Yıldızlar Ligi (QSL) ve ile Ooredoo Qatar şirketi arasında sponsorluk anlaşması resmiyet kazandı. Anlaşmaya göre Katar Yıldızlar Ligi'nin 2024-2025 resmi adı 'Ooredoo Yıldızlar Ligi' olacak.

Salı günü Katar Futbol Federasyonu Başkanı Jassim bin Raşid Al-Buenain ve Ooredoo Katar CEO'su Şeyh Ali bin Jabor Al-Thani'nin yanı sıra her iki kuruluştan yetkililer ve medya kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen bir basın toplantısında duyuruldu.


Basın toplantısında ayrıca yeni Ooredoo Yıldızlar Ligi logosunun yanı sıra Ooredoo Yıldızlar Ligi 2024-2025 sezonu da dahil olmak üzere Katar Yıldızlar Ligi'nin yeni resmi topu da tanıtıldı.

Jassim bin Raşid Al-Buenain, imzalar atıldıktan sonra "Katar'da iletişimin öncüsü olan, bölgenin ve dünyanın en büyük şirketlerinden biriyle yaptığımız bu stratejik ortaklıktan gurur duyuyoruz. Şirketin birçok büyük başarısından ve sporu ve sporcuları desteklemedeki rolünden gurur duyuyoruz" açıklamasında bulundu. Al-Buenain, bu anlaşmanın Katar profesyonel futbolunun ve lig şampiyonasının tüm organizasyonel ve teknik düzeylerde gelişim sürecini devam ettirme vizyonu doğrultusunda atıldığını da sözlerine ekledi.
Ooredoo Katar CEO'su Şeyh Ali bin Jabor Al-Thani ise Katar Yıldızlar Ligi ile bu tarihi anlaşmanın imzalanmasının, spor alanında Katar ulusal vizyonunun geliştirilmesine yönelik önemli bir adımı temsil ettiğini belirtti.

Ooredoo Yıldızlar Ligi 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak.

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