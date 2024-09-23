Icardi’den derbi sonrası Ali Koç’a olay gönderme

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Icardi’den derbi sonrası Ali Koç’a olay gönderme

Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi galibiyetini kutladığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Kutlamaya Icardi'nin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yaptığı olay gönderme damga vurdu.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etti. Sarı kırmızılıların golleri Mertens ve Sara’dan gelirken Livakovic de topu kendi ağlarına attı. Fenerbahçe’nin tek golünü ise Dzeko penaltıdan attı.

Derbi mücadelesi sonrası Fenerbahçe’de büyük hüzün ve hayal kırıklığı yaşanırken Galatasaray’da ise büyük sevinç hakimdi. Sarı kırmızılıların maç sonu soyunma odasında yaşadığı sevinç sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray’ın YouTube kanalında yayınlanan görüntülerde karşılaşmada yedek kulübesinde bulunan Icardi’nin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a olay gönderme yaptığı görüldü. Arjantinli golcü üstünde Fenerbahçe Başkanı Koç’un adının yazdığı 9 numaralı formayı giymesi dikkat çekti. Ayrıca o sırada Fenerbahçe’ye gönderme yapılan bir şarkının çalması da dikkat çeken bir ayrıntı oldu.

Adana Demirspor maçında sakatlanan Icardi, Arjantin’deki tedavisinin ardından İstanbul’a dönerek takımla çalışmaya başlamıştı. Teknik Direktör Okan Buruk, Arjantinli golcüyü riske etmeyerek Fenerbahçe’ye karşı oynatmamasına rağmen maç kadrosunda yer verdi.

Icardi, takımıyla birlikte Ülker Stadı’na gelirken üzerinde Galatasaray’a ilk geldiğinde Fenerbahçe’ye attığı gol sonrası sevincinin resmedildiği tişört giymişti.

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