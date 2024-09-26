Icardi'den taraftarları duygulandıran açıklama

UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk maçında PAOK’u 3-1 geçen Galatasaray’da Mauro Icardi açıklamalarda bulundu.

"İLK MAÇI KAZANMAK ÖNEMLİYDİ"

Maçın önemini anlatan Icardi, “Bu yola galibiyetle başlamak önemliydi. Hafta sonu derbi oynadık. Ondan sora oynadığımız ilk maçı kazanmak önemliydi. Sakatlıktan döndüm. Bunu golle taçlandırmış olmam ayrı bir öneme sahip." dedi.

"GALATASARAY'IN YANINDA OLMAK İSTEDİM"



Son durumu hakkında konuşan Mauro Icardi "Maç öncesi iki antrenmana katılmıştım. Arjantin'den döndükten sonra hemen antrenmanlara katıldım. Takımın yanında olmak önemli. Onlar benim yanımda. Dışarıda bile olsa ben de Galatasaray'ın yanında olmak istedim. Golle dönmek güzel oldu." sözlerini sarf etti.