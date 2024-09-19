Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Icardi, Süper Lig’de oynanan Adana Demirspor maçında sakatlanmıştı. Arjantinli golcü tedavisi için ülkesine giderken, Fenerbahçe derbisinde sahada olmak istediğini hocası Okan Buruk’a iletti. Ancak Buruk, oyuncusuna tam sağlığına kavuşmadan forma vermeyeceğini belirtti.

Dev derbide Osimhen’in ilk 11’de oynaması beklenirken Icardi’den taraftarları heyecanlandıran paylaşım geldi. Instagram hesabından İstanbul’daki evinin bahçesini paylaşan golcü oyuncu fotoğrafı “Günaydın” mesajı ile paylaştı. Icardi böylece taraftarlara İstanbul’a geldiği mesajını verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Icardi ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada "Mauro Icardi'nin tedavisi devam ediyor, şu anda oynayabilecek durumda değil. Oynaması için çok erken. En az 1 hafta 10 gün süreye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe maçında kesinlikle olmayacak” ifadelerini kullanmıştı.

Golcü oyuncu, Bu sezon 6 resmi maçta 472 dakika süre alan Icardi 1 gol atarken 1 asist yaptı.