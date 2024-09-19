Icardi’den taraftarları heyecanlandıran paylaşım

Arif Aydın Kaplan
Icardi’den taraftarları heyecanlandıran paylaşım

Sakatlığı nedeniyle Arjantin’de tedavi olan Icardi’den taraftarları heyecanlandıran paylaşım geldi. Golcü oyuncu İstanbul’a geldiği mesajını verdi.

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Icardi, Süper Lig’de oynanan Adana Demirspor maçında sakatlanmıştı. Arjantinli golcü tedavisi için ülkesine giderken, Fenerbahçe derbisinde sahada olmak istediğini hocası Okan Buruk’a iletti. Ancak Buruk, oyuncusuna tam sağlığına kavuşmadan forma vermeyeceğini belirtti.

Dev derbide Osimhen’in ilk 11’de oynaması beklenirken Icardi’den taraftarları heyecanlandıran paylaşım geldi. Instagram hesabından İstanbul’daki evinin bahçesini paylaşan golcü oyuncu fotoğrafı “Günaydın” mesajı ile paylaştı. Icardi böylece taraftarlara İstanbul’a geldiği mesajını verdi.

ekran-goruntusu-2024-09-19-132110.png

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Icardi ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada "Mauro Icardi'nin tedavisi devam ediyor, şu anda oynayabilecek durumda değil. Oynaması için çok erken. En az 1 hafta 10 gün süreye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe maçında kesinlikle olmayacak” ifadelerini kullanmıştı.

Golcü oyuncu, Bu sezon 6 resmi maçta 472 dakika süre alan Icardi 1 gol atarken 1 asist yaptı.

Son Haberler
Cübbeli Ahmet İsmailağa'dan kopan hocaların evine geldiğini açıkladı. İsim isim liste verdi
Cübbeli Ahmet İsmailağa'dan kopan hocaların evine geldiğini açıkladı. İsim isim liste verdi
Kerem Aktürkoğlu'nun sahaya ilk 11’de çıkması neredeyse kesin
Kerem Aktürkoğlu'nun sahaya ilk 11’de çıkması neredeyse kesin
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Holownia ile görüştü:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Holownia ile görüştü:
Bahçeli canlı yayında konuşuyor
Bahçeli canlı yayında konuşuyor
Dilan Çıtak Tatlıses savunma yapayım derken daha beter battı. Verdiği örneklere bakın...
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses THY uçağında yaşananları anlattı