Icardi’nin eşi Wanda Nara İtalya’da şampiyon oldu

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Icardi’nin eşi Wanda Nara İtalya’da şampiyon oldu
Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Icardi’nin eşi Wanda Nara İtalya’da katıldığı yarışma programında şampiyon oldu. Nara, şampiyonluk kupası ile poz verdi.

Wanda Nara, bir süredir yarışmacı olduğu program nedeniyle İtalya'da yaşıyordu. Nara, program final bölümüyle ekranlara veda etti. Yarışmanın sona ermesiyle birlikte şampiyon olarak İstanbul’a döndü.

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“Yıldızlarla Dans” adlı yarışma programında bir süredir yarışmacı olarak yer alan Wanda Nara dün akşam yayınlanan bölümde birinci olarak yarışmayı ilk sırada tamamladı.

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Partneri ile birlikte şampiyonluk sevincini doyasıya yaşanan Wanda, şampiyonluk kupasıyla pozler vermeyi de ihmal etmedi.

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Yarışma için bir süredir eşi Galatasaray’ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve çocuklarından ayrı kalan Wanda Nara, İtalya’daki yarışmanın tamamlanmasının ardından dün İstanbul’a döndü.

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Yanında dev şampiyonluk kupası ile özel uçağından iniş yapan Wanda o anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

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