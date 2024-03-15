İçeceklerin karşılaştırılması skandalı ortaya çıkardı. Aynı ürünün Almanya'da içinde ne var? Aynı ürünün Türkiye'de içinde ne var?

Türkiye ve Almanya’daki Fuse Tea içeceklerinin karşılaştırması skandalının ortaya çıkmasının ardından sosyal medya bir anda karıştı.

Bir kişi eline aldığı Almanya’da satılan Fuse Tea ve Türkiye’de satılan Fuse Tea’yi karşılaştırdı.

Söz konusu içeceklerin içeriklerini açıklayan kişi şu ifadeleri kullandı:

"ALMANYA'DA YÜZDE 92'Sİ DEMLENMİŞ ÇAY TÜRKİYE'DE İSE YÜZDE SIFIRI"

Az önce gördüğünüz Almanya’daki Fuse Tea’nin %92’si demlenmiş çay. Doğru duydunuz arkadaşlar %92’si demlenmiş çay. Sizce Türkiye’deki üründe bu oran ne kadardır? Tahmin edebiliyor musunuz? Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Sıfır. Çünkü Türkiye’deki üründe demlenmiş çay yok.

"10 KATI DAHA AZ"

Almanya'daki üründe %1 oranında şeftali konsantresi var. Türkiye'de ise bu oran arkadaşlar %0.1 yani 10 katı daha az.

"ALMANYA'DAKİNDE SU VE ŞEKER VAR. TÜRKİYE'DEKİNDE FRUKTOZ VAR"

Almanya'daki üründe çay ekstratı yok. Türkiye'de ise %0.1 oranında çay ekstratı var. Almanya’dakinde su ve şeker var, Türkiye'dekinde ise şeker veya fruktoz diye bir ibare eklenmiş.

Bazı benzer ve farklı şeyleri yazıyorum ekrana arkadaşlar.