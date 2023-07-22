İçinde 150 bin dolar olan çantayı lokantada unuttu

Artvin’in Arhavi ilçesinde bir lokantaya gelen müşteriler, içinde 150 bin dolar ve ziynet eşyalarının olduğu çantayı masada unutttu. İşletme sahibinin çantayı sahibine kavuşturmasıyla, kadın gözyaşlarına boğuldu.

KAYNAK: İHA
İçinde 150 bin dolar olan çantayı lokantada unuttu

Olay önceki gece ilçe bağlı Musazade mahallesindeki Servet Daş ve Hikmet Akyüz’e ait restoranda meydana geldi. Kendi araçlarıyla Karadeniz turuna çıkan çift yemek yedikten sonra sandalyede çantalarını unutup, lokantadan ayrıldı. Masayı toplayan işletme sahiplerinden Servet Daş, sandalye üzerinde bir çanta fark etti. Müşterinin unuttuğunu anlayan Daş, çantayı emanetlerin konulduğu bölümüne götürdü.

Bir müddet sonra restorana tedirgin bir şekilde geri gelen çift, çantasına kavuşunca gözyaşlarını tutamadı. İçerisinde yaklaşık toplam 5 milyon TL değerindeki 150 bin dolar ve ziynet eşyası bulunan çantayı sahiplerine teslime eden Servet Daş, o anları cep telefonu ile kaydetti.

Çiftin oldukça üzgün olduklarını ifade eden Servet Daş, unuttukları çantalarını teslim edince sevinçle karışık duygulandıklarını söyledi. Daş, "Artvin’de unutulan eşya sahibini bulur" diyerek çifte dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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