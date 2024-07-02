İçinde 4 kişi bulunan araç alev alev yandı

Araçta bulunanlar kendilerini on anda dışarı atarak yardım istedi. Alev topuna dönen araç vatandaşlar ve orman arazözünün müdahalesiyle söndürülebildi.

Aktarılan bilgilere göre olay, ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Şahna Mahallesi'nde gerçekleşti.

A.G.'nin kullandığı içerisindeki 3 aile ferdinin de yolcu olarak bulunduğu hareket halindeki otomobil Kurtalanı mevkiinde yanmaya başladı. Araçtakiler son anda kendilerini dışarı attı. Mahalle sakinleri ise hemen yardıma koştu. Orman yangınlarına müdahale için kullanılan arazöz ile araç tamamen söndürüldü.

Kazada kimsenin yaralanmadığı belirtildi.