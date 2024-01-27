İçinde polislerin olduğu araç tırla çarpıştı. 1 ölü 2 yaralı

Kaynak: İHA
İçinde polislerin olduğu araç tırla çarpıştı. 1 ölü 2 yaralı
TEM Otoyolu Sakarya geçişinde içinde polislerin bulunduğu otomobil tıra çarptı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 polis memurundan 1'i hayatını kaybetti, 2'si ağır yaralandı.

TEM Otoyolu Ankara istikameti Akyaz-Hendek mevkiinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli 3 polis memurunun içinde olduğu 06 EBM 912 plakalı otomobil, yabancı plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpışma sonucu hurda yığınına dönen otomobilde bulunan 3 polis memuru yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan polis memurlarından 1'i hastanede hayatını kaybederken, 2 polis memuru ise tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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