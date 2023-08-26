İçişleri Bakanı açıkladı. Diyarbakır kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyon sonucu Diyarbakır kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

KAYNAK: İHA
İçişleri Bakanı açıkladı. Diyarbakır kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde operasyon yürütüldüğünü kaydetti. Yerlikaya, EGM İstihbarat Başkanlığı, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Dairesi Başkanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda; EGM İHA keşif gözetleme faaliyeti sırasında Diyarbakır kırsalında 3 teröristin tespit edildiğini ifade etti. Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Bu sabah, Diyarbakır PÖH, JÖH, JOPER ile EGM-İHA ve J-SİHA destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi, terör örgütünün sözde sivil yapılanması (YPS) mensubu 1 şahıs ise sağ olarak yakalandı. Teröristlere yardım ve yataklık eden 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polis ve Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizlerle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek."
Öte yandan, gerçekleştirilen operasyon sonucu; 2 adet M16 uzun namlulu silah, 1 adet Kalaşnikof, 3 adet el bombası ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

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