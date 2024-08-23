İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sığınmacılar Göç İdaresi’nde sıra beklemesin diye noterlerle anlaştık

Türkiye’de sayıları 10 milyonu bulan sığınmacılar ve kaçaklar ekonomik ve sosyal çok sayıda soruna neden oluyor. Sığınmacılara sağlanan kolaylıklar vatandaşların tepkisini çekiyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın geçen hafta sığınmacılarla ilgili yaptığı bir açıklama sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Yerlikaya, katıldığı canlı yayında sığınmacıları ve yabancıların Göç İdaresi önünde uzun kuyruklar oluşturup beklememeleri için noterler ile anlaştıklarını söyledi. Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığı ile Noterler Birliği arasında protokol imzalandığını belirterek “Göç idarelerinde kuyruklar olmayacak” dedi.

Bakan Yerlikaya ayrıca, YÖK ile imzalanan protokol kapsamında uluslararası öğrencilerin de il göç idaresi müdürlüklerine gitmeden, üniversitelerin öğrenci işleri aracılığıyla ikamet başvurusu yapabildiğini söyledi.