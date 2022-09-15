15 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sahte içkiye karşı 7 ilde ‘Zincir’ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var…

Sahte içkiye karşı 7 ilde ‘Zincir’ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var…

İçişleri Bakanlığı, ürettikleri sahte içkiyi kargo yoluyla piyasa süren 178 şüpheliye yönelik eş zamanlı 'Zincir' operasyonu başlatıldığını ve ülke genelinde 641 adreste arama yapıldığını duyurdu.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 11:24
Takip Et

İçişleri Bakanlığı duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü sahte içkiye karşı 7 ilde Zincir operasyonu başlattı: 641 adres arandı 178 şüpheliye gözaltına kararı

Sahte içkiye karşı 7 ilde ‘Zincir’ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var…
+
Aa
-

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, insan sağlığını tehdit eden, devletin vergi kaybı yaşamasına neden olan kaçak/sahte içkiye yönelik operasyonlarına devam ediyor. Bu kapsamda KOM birimlerince 2022 yılının ilk 8 ayında gerçekleştirilen 1113 operasyonda; 778 bin 166 litre ile 275 bin 923 şişe kaçak/sahte alkollü içki ele geçirilirken, 113 yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi. Operasyonlarla 400 milyon TL vergi kaybının da önüne geçildi.

KOM birimlerince yapılan çalışmalar sonucu yasa dışı alkollü içki ve alkol üretim sürecinde suç gruplarının; temin ettiği ham maddeleri damıtma kazanları ile damıtarak elde ettikleri alkolleri aroma verici kimyasal maddeler ile karıştırarak sahte alkollü içki ürettikleri, bazı suç gruplarının ise ürettiği etil alkolü, 'yüzey temizleyici' veya 'dezenfektan' adıyla ya da üzerinde hiçbir ibare bulunmayan ambalajlarla kargo yolu ile alıcılara ulaştırdıkları tespit edildi. Ayrıca sahte alkollü içki üretiminin yanı sıra suç gruplarının kaçak alkollü içkileri yurt dışından sokarak ülke içerisinde satışını gerçekleştirdikleri belirlendi. Bunun üzerine KOM birimleri harekete geçti.

ÜRETİM VE ULAŞIM ZİNCİRİ DEŞİFRE EDİLDİ

Kaçak/sahte alkol ile alkollü içkinin üretiminden tüketiciye ulaşımına kadar oluşan zincirin deşifre edilmesi amacıyla polis ekiplerince uzun süreli takip gerçekleştirildi. Bu takip sonucu 7 ilde faaliyet gösteren 9 suç grubu deşifre edilerek yasa dışı üretim, tedarik ve dağıtım zinciri ortaya çıkarıldı. Ölümlere sebebiyet veren kaçak/sahte alkollü içki alanında faaliyet gösteren suç gruplarının deşifre edilmesi ve tedarik zincirinin çökertilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 178 şüpheliye yönelik 'Zincir' isimli operasyon düzenlendi. Suç gruplarının faaliyet gösterdiği 7 il başta olmak üzere ülke genelinde 641 adreste arama başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kazılarda bulundu. Tarihi paranın üstündeki yazıyı okuyanın tüyleri diken diken oldu
1
﻿Kazılarda bulundu. Tarihi paranın üstündeki yazıyı okuyanın tüyleri diken diken oldu
﻿Kazılarda bulundu. Tarihi paranın üstündeki yazıyı okuyanın tüyleri diken diken oldu
﻿Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması belli oldu. Türkiye listede kaçıncı sırada?
2
﻿Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması belli oldu. Türkiye listede kaçıncı sırada?
﻿Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması belli oldu. Türkiye listede kaçıncı sırada?
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızını görenler şaşırdı
3
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızını görenler şaşırdı
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızını görenler şaşırdı
﻿Sedat Peker'in evine yapılan saldırıda sır bilgiyi Yılmaz Özdil açıkladı. Dikkat çeken detay
4
﻿Sedat Peker'in evine yapılan saldırıda sır bilgiyi Yılmaz Özdil açıkladı. Dikkat çeken detay
﻿Sedat Peker'in evine yapılan saldırıda sır bilgiyi Yılmaz Özdil açıkladı. Dikkat çeken detay
﻿Dünya sinemasından bir yıldız daha kaydı
5
﻿Dünya sinemasından bir yıldız daha kaydı
﻿Dünya sinemasından bir yıldız daha kaydı
﻿Yerli ve milli Escobar pankartı Unkapanı ve Eminönü köprülerinde: İstanbul'da bir kez daha o pankart görüldü
6
﻿Yerli ve milli Escobar pankartı Unkapanı ve Eminönü köprülerinde: İstanbul'da bir kez daha o pankart görüldü
﻿Yerli ve milli Escobar pankartı Unkapanı ve Eminönü köprülerinde: İstanbul'da bir kez daha o pankart görüldü
﻿Alım gücü düşen vatandaş markette bunu da yaptı. İşte hayat pahalılığın insanları düşürdüğü durum
7
﻿Alım gücü düşen vatandaş markette bunu da yaptı. İşte hayat pahalılığın insanları düşürdüğü durum
﻿Alım gücü düşen vatandaş markette bunu da yaptı. İşte hayat pahalılığın insanları düşürdüğü durum
﻿Karadeniz'de ağğlar palamutla doldu
﻿Karadeniz'de ağğlar palamutla doldu
﻿Karadeniz'de ağğlar palamutla doldu
﻿Kahvehaneci cinayetinde 18 yıla kadar hapis istemi
﻿Kahvehaneci cinayetinde 18 yıla kadar hapis istemi
﻿Kahvehaneci cinayetinde 18 yıla kadar hapis istemi
﻿TBMM Başkanı Şentop Moldova'da
﻿TBMM Başkanı Şentop Moldova'da
﻿TBMM Başkanı Şentop Moldova'da
﻿TBMM Başkanı Şentop, Moldova'ya geldi
﻿TBMM Başkanı Şentop, Moldova'ya geldi
﻿TBMM Başkanı Şentop, Moldova'ya geldi
﻿İspanya Başbakanı Sanchez: Eksik olan tek şey zombi istilası
﻿İspanya Başbakanı Sanchez: Eksik olan tek şey zombi istilası
﻿İspanya Başbakanı Sanchez: Eksik olan tek şey zombi istilası
﻿17 üniversiteye rektör ataması
﻿17 üniversiteye rektör ataması
﻿17 üniversiteye rektör ataması
﻿Gaziantep Üniversitesi personel alacak
﻿Gaziantep Üniversitesi personel alacak
﻿Gaziantep Üniversitesi personel alacak
﻿THY'den personele 40 bin lira ikramiye
﻿THY'den personele 40 bin lira ikramiye
﻿THY'den personele 40 bin lira ikramiye
﻿Rapor: Kovid-19 salgınında büyük küresel başarısızlık yaşandı
﻿Rapor: Kovid-19 salgınında büyük küresel başarısızlık yaşandı
﻿Rapor: Kovid-19 salgınında büyük küresel başarısızlık yaşandı
﻿İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik belgesini imzaladı
﻿İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik belgesini imzaladı
﻿İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik belgesini imzaladı
﻿Kuşadası'nda iki grup arasında kavga: 16 yaralı
﻿Kuşadası'nda iki grup arasında kavga: 16 yaralı
﻿Kuşadası'nda iki grup arasında kavga: 16 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.