İçişleri Bakanlığı önünde 'saldırı' alarmı: 'Dur' ihtarına uymadı, polis vurdu

Ankara'da Kızılay’daki Vekâletler Caddesi'nde yer alan İçişleri Bakanlığı önündeki nöbet kulübesine sırtındaki şüpheli çanta ile ilerleyen bir kişi nöbetçiler tarafından etkisiz hale getirildi.

Şahısın, vurulmadan önce ‘intihar etmek istediğini’ söyleyerek polis noktasına yaklaştığı, 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle vurulduğu anlaşıldı. İnceleme sonunda şüphelinin çantasında patlayıcı bulunmadığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı etrafındaki cadde ve sokaklar olayın ardından yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Şüpheli ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şahsın ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulduğunun ve psikolojik tedavi gördüğünün tespit edildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu gece saat 23.30'da Vekâletler Caddesinde devriye görevi yapan, polisimizin üzerine doğru şüpheli hareketlerde bulunup koşarak gelen, sırt çantalı 29 yaşındaki Y.E.Ş. adlı şahıs, dur ihtarına uymamış, emniyet güçlerimizce yaralı olarak yakalanmıştır. Şahıs hastaneye kaldırılmıştır. Yapılan incelemede şahsın 11 Aralık 2023 tarihinde ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulduğu ve psikolojik tedavi gördüğü tespit edilmiştir."