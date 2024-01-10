İçişleri saldırısında flaş gelişme! Şehit veterinerin dosyası da Ankara'da…

Kaynak: DHA
İçişleri saldırısında flaş gelişme! Şehit veterinerin dosyası da Ankara'da…
Ankara’daki İçişleri Bakanlığı önünde bombalı saldırı düzenleyen teröristlerin, eylemden önce Kayseri’deki veteriner teknisyeni Mikail Bozlağan’ı (24) öldürüp, aracını gasp ettikleriyle ilgili soruşturma sona erdi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, suçluların Ankara’da tutuklanmaları ve eylemin Ankara’da gerçekleştirilmesi nedeniyle yetkisizlik kararı verdi ve dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletti.

Geçen yıl 1 Ekim’de saat 09.30’da, Ankara’daki İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önüne 38 TP 962 plakalı bir hafif ticari araçla gelen iki terörist, bombalı saldırıda bulundu. Araçtan inen teröristlerden biri kendini patlattı, diğer terörist etkisiz hale getirildi. Saldırıda iki polis memuru yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin hafif ticari aracının, bir gün önce Kayseri’nin Develi ilçesinde gasp ettikleri belirlendi. Şüphelilerin, Çataloluk Mahallesi’nde veteriner teknisyeni Mikail Bozlağan’ı dövdükten sonra silahla öldürdükleri ve gasp ettikleri araçla bölgeden ayrıldıkları belirlendi.

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Develi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve bir çocuk babası olan Bozlağan’ın öldürülmesine ilişkin soruşturma dosyası, ‘terör’ suçu olması nedeniyle Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma için başsavcılık talimatıyla bir başsavcı vekili ve bir savcı görevlendirildi.

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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Mikail Bozlağan’ın aracının gasp edilmesi ve öldürülmesi sonrasında ‘kasten öldürme’, ‘mala zarar verme’, ‘devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma’, ‘yol kesmek suretiyle yağma’ suçlarından yürütülen soruşturmayı tamamladı.

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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, suçluların Ankara’da yakalanması ve terör eyleminin Ankara’daki İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilmesi, ayrıca bu olaydan bir gün önce Kayseri’de Bozlağan’ın öldürülmesi ve aracının teröristler tarafından gasp edilmesinin olayla bağlantılı olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verdi ve dosyayı birleştirme talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başvurulan talebi kabul etti ve Bozlağan’ın dosyasının, Ankara’da devam eden soruşturma dosyası ile birleştirilmesine karar verildi.

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