İçişleri Bakanlığından acil duyuru yapıldı. Pazar günü için önemli bir karar alındı. Bakan Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatili dönüşünde trafikte yoğunluk yaşanmaması için alınan yasağı sosyal medya hesabından duyurdu. Ali Yerlikaya yapılan açıklamada bayram dönüşü İstanbul ve Ankara’daki trafik yoğunluğunun azaltılması için alınan tedbiri, ''Bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara illerindeki trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, 14 Nisan 2024 Pazar günü saat 05.00’den 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar; İstanbul ve Ankara istikametine seyirlerine izin verilmeyecektir." İfadeleri kullanıldı.

Açıklamada bayram dönüşü İstanbul ve Ankara’ya girişin yasak olduğu araç ve güzergahlar şu şekilde açıklandı:

İSTANBUL İSTİKAMETİNE:

D­100 karayolu ve O­3 otoyolunda Kırklareli ilinden itibaren,

D­110 karayolunda Tekirdağ ilinden itibaren,

O­4 ve D­750 karayolunda Ankara ilinden itibaren,

O­7 (Kuzey Marmara) otoyolunda Tekirdağ ve Sakarya illerinden itibaren,

D­100 karayolunda Amasya ili Merzifon ilçesinden itibaren,

D­160 ve D­750 karayolunda Ankara ilinden itibaren,

O­5 otoyolu, D­575 ve D­595 karayolunda Bursa ilinden itibaren,

D­650 karayolunda Bilecik ili Bozüyük ilçesinden itibaren…

ANKARAR İSTİKAMETİNE:

D­300 karayolunda İzmir ilinden Afyonkarahisar iline kadar,

D­260 karayolunda Afyonkarahisar ilinden Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine kadar,

D­200 karayolunda Bilecik ili Bozüyük ilçesinden Ankara iline kadar arada kalan girişler dahil