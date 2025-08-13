İçişleri’nden büyük operasyon: Kripto ve bahis tuzağı! Sahte ilanlarla milyarlık vurgun

Polis, yasa dışı bahis operasyonunda 34 kişilik bir çeteyi daha çökertti. Çetenin sosyal medya platformları üzerinden sahte "motor, televizyon ve konteyner" ilanı adı altında yasa dışı bahis oynattıkları ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 il merkezli toplam 16 ilde "Yasa dışı bahis" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda, hesaplarında 2 milyar TL işlem hacmi bulunan 34 şüphelinin yakaladığını, 29'unun tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından düzenlenen "Yasa dışı bahis" ve "Nitelikli dolandırıcılık" operasyonunu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; Uşak, İzmir, Gaziantep, Kayseri, Yozgat ve Şanlıurfa merkezli toplam 16 ilde "Yasa dışı bahis" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda hesaplarında 2 milyar TL işlem hacmi bulunan 34 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 29'u tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Şüphelilerin; sosyal medya platformları üzerinden sahte "motor, televizyon ve konteyner" ilanı adı altında vatandaşları dolandırdıkları, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden "Kripto borsasında para kazanma" gibi ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

