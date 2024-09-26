ICP HUB Turkey, Web3'ün Türkiye'deki yükselişini hızlandırıyor

Geçtiğimiz yıl DFINITY Foundation kurucusu Dominic Williams'ın katılımıyla İstanbul'da düzenlenen ICP Cross-Chain Hacker's Den, geliştiricilere Shashi Shekhar ve Clement Chaikov gibi sektörün önde gelen isimlerinden doğrudan bilgi edinme şansı tanıdı. Genç yeteneklere projelerini geliştirme ve toplamda $25,000 dolarlık ödül havuzundan yararlanma fırsatı sunarak geleceğin web3 girişimcilerini destekleyen ICP HUB Turkey, genç yeteneklerin keşfedilmesinin yanında ICP HUB Turkey topluluğundan birçok projenin binlerce dolarlık hibe kazanmasına da vesile oldu.

ICP HUB Turkey'nin sunduğu destekler, projelerin sadece yerel değil, uluslararası arenada da başarı kazanmasını sağlıyor. ICP HUB Turkey, bugüne kadar toplamda 551 proje geliştirirken, bunlardan 17'si MVP aşamasına ulaşıp, 4 tanesi ana ağda kullanıma sunulurken, MAIA ve Modojo isimli projeler ise toplamda $10.000 dolarlık hibe kazandı. Türk bir geliştirici tarafından geliştirilen, blockchain ve yapay zekayı bir araya getiren bir projenin, DFINITY Developer Grants programından $5.000 dolarlık ödül alması, bu başarının en çarpıcı örneklerinden biri olarak dikkat çekti.

ICP HUB Turkey’den Gelecek Vadeden Projelere 50.000 Dolarlık Hibe

ICP HUB Turkey; sadece eğitim ve etkinliklerle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda gelecek vadeden projelere $50,000 dolarlık hibe ve deneyimli mentörlerin desteğini sunarak, onların daha da büyümelerine olanak tanıyor. Bu destek, Türkiye'nin web3 ekosistemindeki öncü rolünü pekiştirirken, yenilikçi fikirlerin ve yetenekli bireylerin önünü açıyor.

Geçtiğimiz günlerde sonlanan ve yoğun ilgi gören ICP HUB Turkey Summer Hackathon, katılımcılara projelerini geliştirme ve toplamda $2,000 dolar değerindeki ödül havuzundan yararlanma fırsatı sundu. Bu etkinlik, geleceğin web3 girişimcilerinin ortaya çıkmasına katkı sağlarken, ICP HUB Turkey topluluğundan birçok projenin binlerce dolarlık hibe kazanması da fark yaratıyor.

ICP HUB Turkey, yaratıcılık ve web3 tutkusunu bir araya getiren heyecan verici bir içerik yarışması başlattı. $2,000'lık ödül havuzundan sınırsız ödüller kazanma fırsatı sunan bu yarışma, yazılı içerik oluşturma (X [Twitter] zincirleri, blog yazıları) ve görsel içerik tasarımı (çıkartmalar, capsler) gibi çeşitli kategorilerde yeteneklerini sergilemek isteyen herkese kapılarını açıyor.

Katılımcılar; ICP dünyasını keşfederken, hayal güçlerini sınır tanımadan özgün içerikler üretebilecek ve ödüller kazanırken aynı zamanda global web3 fırsatlarına da adım atabilecekler.

ICP HUB Turkey, WEB3 Alanında Kariyer Vadediyor

Eğitim odaklı etkinliklerle de web3'e olan ilgiyi artıran ICP HUB Turkey, Internet Computer Internship Bootcamp ile katılımcılara web3 dünyasına sağlam bir giriş yapma ve portfolyolarını geliştirecek projeler oluşturma şansı tanırken aynı zamanda ICP HUB Turkey bünyesinde staj yapma fırsatı sunarak, web3 alanında kariyer düşünen geliştiriciler için önemli bir fırsat yarattı.

Tüm bunlara ek olarak her seviyeden kodlama deneyimine sahip geliştiricilere açık olan "Internet Computer Rust Workshop" ve ICP Cross-Chain Hacker's Den gibi etkinlikler de katılımcılara hem bilgi paylaşımı hem de yaratıcılıklarını sergileme imkanı sundu. ICP HUB Turkey, düzenlediği tüm bu etkinliklerle Türkiye'deki web3 ve blockchain topluluğunun büyümesine katkı sağlamaya ve geleceğin teknoloji liderlerini yetiştirmeye devam ediyor.

ICP HUB Turkey Hakkında: ICP HUB'lar, Internet Computer'in dünya çapında bilinirliğini artırmak ve ekosisteminin gelişimine katkı sağlamak amacıyla kurulan merkezlerdir. ICP HUB Turkey ise sadece bu misyonu yerine getirmekle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'deki geliştiricilere, girişimcilere ve öğrencilere web3 dünyasına adım atmaları ve hayallerini gerçekleştirmeleri için kapsamlı bir destek sunuyor. Etkinlikler, eğitimler ve hibelerle donatılan bu platform, Türkiye'nin web3 ekosistemindeki dönüşümünün arkasındaki en büyük itici güçlerden biri olarak öne çıkıyor.