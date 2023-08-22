İcra dosyaları patladı. İşte 8 aylık korkunç artış

CHP’li Ömer Fethi Gürer, icra dairelerinde ulaşan dosya sayısının 21 milyon 783 bin olduğunu belirtti. 1 Ocak-18 Ağustos arasında icra dairelerine gelen dosya sayısının 8 milyon 947 bin olduğu, yıllık artışın yüzde 59’a ulaştığı kaydedildi. Banklara olan kredi ve kart borçları da haftalık 25.1 milyar lira artarak 2 trilyon 343 milyar lira oldu.

Patronlardünyası'nda yer alan habere göre, yıl başından bu yana tüketici kredileri yüzde 30.4 artarak 1 trilyon 461 milyar liraya, kredi kartı borç bakiyesi ise yüzde 94.4 oranında artarak 882 milyar liraya kadar çıktı. Bankaların zamanında tahsil edilemediği için icra takibine aldıkları vatandaşlardan olan kredi alacakları da yıl başından bu yana 7.1 milyar liralık artışla 37.4 milyara ulaştı.

Ekonomik kriz ve hayat şartları nedeniyle davalarda patlama yaşanıyor. Özellikle son dönemde yaşanan kira anlaşmazlıkları tarafları hukuki sürece iterken, icra dosyalarında da artış dikkat çekiyor. 1 Ocak – 21 Temmuz tarihleri arasında geçen sene 5 milyon 8 bin 816 icra dosyası bulunurken, bu rakam 3 milyon 142 bin 564 adet daha artarak 21 Temmuz 2023 itibarıyla 8 milyon 151 bin 380’e yükseldi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ağustos ayı itibarıyla UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısıyla ilgili açıklama yaptı. Ağustos ayı itibarıyla UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısının 21 milyon 783 bin olduğuna dikkat çeken Gürer, 1 Ocak-18 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra dairelerine gelen yeni dosya sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 oranında artarak 8 milyon 947 bin olduğuna dikkat çekti. Borçlanma maliyetlerindeki artışa rağmen vatandaşların bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borç bakiyesinin 4-11 Ağustos haftasında 25,1 milyar lira artarak 2 trilyon 343 milyar liraya ulaştığını belirten Gürer, şunları kaydetti:

“Söz konusu haftada tüketici kredilerinde 6,9 milyar, kredi kartı borç bakiyesinde ise 18,2 milyar liralık artış yaşandı. Yıl başından bu yana tüketici kredileri yüzde 30,4 artarak 1 trilyon 461 milyar liraya, kredi kartı borç bakiyesi ise yüzde 94,4 oranında artarak 882 milyar liraya kadar çıktı.”

Gürer, bankaların zamanında tahsil edilemediği için icra takibine aldıkları vatandaşlardan olan kredi alacaklarının da yılbaşından bu yana 7,1 milyar liralık artışla 37,4 milyar liraya çıktığına işaret etti. Türk lirası cinsinden tasarrufların, enflasyon karşısında eridiğini aktaran Gürer, Türk lirası cinsinden tutulan mevduatların, temmuzda reel olarak yüzde 6,9, son altı ayda yüzde 12,4 ve son bir yılda yüzde 21,3 oranında azaldığını ifade etti.