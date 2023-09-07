İcra dosyalarında büyük artış. Uçacak denilen ekonomi vatandaşı borca batırdı

Yüksek enflasyon ve ekonomik darboğaz sebebiyle kredi kartıyla temel ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşlar borçları nedeniyle icralık oluyor. İcra dosyaları son bir yılda yüzde 58,9 arttı.

İcra dosyalarında büyük artış. Uçacak denilen ekonomi vatandaşı borca batırdı

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, vatandaşların kredi borçları ve icra dosyalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Birgün'de yer alan habere göre, vatandaşların gelirlerinin yetersizliği nedeniyle temel giderlerini karşılayamadığını, bu nedenle de kredi ve kredi kartı borçlarının arttığını ifade eden Öztunç, ekonomik sorunları ve yüksek enflasyon nedeniyle vatandaşların bankalara borçlanmaya mecbur kaldığını belirterek, AKP iktidarının ekonomi politikalarını eleştirdi.

İCRA DOSYALARI 1 YILDA YÜZDE 58,9 ARTTI

Öztunç, 16 Haziran-1 Eylül tarihleri arasında günlük ortalama 26 bin yeni dosyanın icra dairelerine gelirken, 2.5 ayda toplam 2 milyon 24 bin yeni dosyanın geldiğine dikkat çekti.

Ali Öztunç, “1 Ocak-1 Eylül 2023 tarihleri arasında icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58,9 oranında artarak 9 milyon 307 bin oldu. UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı 21 milyon 708 bin. İcralık olmayan vatandaş sayısı neredeyse parmakla gösterilecek hale geldi. Yurttaşların satın alma güçleri ve yaşam standartları geriledi” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞ BORCA SAPLANDI

Vatandaşların, bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borç bakiyesinin 18-25 Ağustos haftasında 40.5 milyar lira artarak 2 trilyon 374 milyar liraya kadar yükseldiğini belirten Öztunç, şöyle devam etti: “Yılbaşından bu yana tüketici kredileri yüzde 31,6 oranında artarak 1 trilyon 474 milyar liraya, kredi kartı borç bakiyesi ise yüzde 98 oranında artarak 901 milyar liraya yükseldi. Ayrıca vatandaşların TOKİ’ye 46 milyar liralık taksitli konut borcu bulunuyor.”

VATANDAŞ FAİZE 171.2 MİLYAR TL ÖDEDİ

Vatandaşların gelirinin, kredi ve kredi kartı borçlarına gittiğini söyleyen CHP'li Öztunç, yurttaşların bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borç bakiyesinin bir hafta içinde arttığını kaydederek, “18 - 25 Ağustos haftasında tüketici kredilerinde 15,5 milyar, kredi kartı borç bakiyesinde ise 25 milyar liralık artış yaşandı. Vatandaşın bankalara ödediği faiz 171.2 milyar TL’ye ulaştı” dedi.

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