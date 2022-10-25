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İcra dosyalarında akıl almaz artış. Nüfusun yüzde 29’u borç batağında

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, icra takibindeki borç miktarının 30 milyar lirayı aştığını belirtirken “Takipteki dosya sayısı 24 milyon. Alım gücü daralan vatandaş, malını mülkünü satıyor, yediemin depoları icralık araçlarla dolup taşıyor” dedi.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 14:04
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İcra dosyalarında akıl almaz artış. Nüfusun yüzde 29’u borç batağında

İcra dosyalarında akıl almaz artış. Nüfusun yüzde 29’u borç batağında
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, dosyası sayısının 24 milyonu, icra takibindeki borç miktarının ise 30 milyar lirayı aştığını söyledi. Alım gücü daralan vatandaşın, malı mülkü sattığını, borçlarını ödeyemeyenlerin de icralık olduğunu belirten Gürer, yediemin depolarının ise icralık araçlarla dolup taştığına dikkat çekti.

Gürer, Niğde’deki bir yediemin deposunda icra dosyalarıyla ilgili açıklama yaptı. Gürer, "Vatandaşların vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından verilen icra takibindeki borçlar ise 30 milyarı aştı. Vatandaşların varlık yönetimi şirketlerine, TOKİ’ye 60 milyar lirayı bulan borçları oluştu. İcra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı 24 milyona dayandı. Yediemin depoları doldu taştı, icra mahkemelerinin sayısı arttı" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın söyleminin aksine 2 bin TL altındaki tüm borçların silinmeyeceğinin de ortaya çıktığını söyleyen CHP'li Gürer, şöyle konuştu:

ünkü 2 bin liranın altında kamunun dışındaki borçlar, onunla ilgili şirketlerin inisiyatifine bırakıldı. Eğer şirketler borçları silerse silecek, silmezse silmediği için de icra devam edecek. 9 milyona yakın insan umutlanmıştı ama Cumhurbaşkanı’nın ifade ettiği biçimde değil de özel şirketlerin inisiyatifine bırakılan bir uygulamaya gidildi. Böylece 2 bin liranın altındaki tüm borçların silinmeyeceği de açığa çıktı. Vatandaşın alım gücü daraldıkça elindeki malı mülkü satıyor ya da aldığı kredi borcunu ödeyemediği için de icralık oluyor. İcra sonucunda doğal olarak aracı, traktörü, motosikleti de icra yoluyla elinden alınıyor. Ekonomik krizin yansıması her yere yansıyor. Türkiye’nin her yerinde yediemin depoları doldu taştı, yer kalmadı.”

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