27 Ocak 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • TEDAŞ borcunu ödeyemeyen çiftçilerin tarlasına el koydu. İcradan tek tek satılıyor

TEDAŞ borcunu ödeyemeyen çiftçilerin tarlasına el koydu. İcradan tek tek satılıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TEDAŞ’a olan sulama amaçlı elektrik borçları nedeniyle, tarlalarına el konulan çiftçilerle bir araya geldi.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 10:37
Takip Et

İcradan tek tek satılıyor. TEDAŞ borcunu ödeyemeyen çiftçilerin tarlasına el koydu

TEDAŞ borcunu ödeyemeyen çiftçilerin tarlasına el koydu. İcradan tek tek satılıyor
+
Aa
-

Erdem AVŞAR - ÖZEL HABER

Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Orhanlı beldesinde TEDAŞ’a olan sulama amaçlı elektrik borçları nedeniyle, tarlalarına el konulan üreticilerin sorun ve taleplerini dinledi.

Genel olarak patates üretimi yapılan tarlalarını, elektrik enerjisiyle yer altından çıkardıkları sulama suyu ile suladıklarını belirten üreticiler, ürünün para etmemesi nedeniyle ödeyemedikleri elektrik borçlarının yıllar itibariyle katlanarak çoğaldığını ifade ettiler.

Bazı dönemlerde, tarlalarda elde ettikleri ürünün, sadece elektrik borçlarını bile ödemeye yetmediğinden yakınan üreticiler, siyasi iktidar mensupları tarafından defalarca kez elektrik borçlarına af geleceği söylenmesine rağmen bu konuda hiçbir gelişme olmamasının da borçların katlanmasında etkili olduğunu ifade ettiler.

BORCUNU ÖDEYEMEYEN ÇİFTÇİNİN TARLASINA ÇÖKTÜLER

Elektrik borçlarından dolayı tarlalarına el konulan üreticilerin sorun ve taleplerini dinleyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Dönem dönem ürünler para etmediği için elektrik borçlarını ödemekte zorluk yaşayan üreticilerin tarlalarına TEDAŞ tarafından alınıp satışa konduğu çiftçiler anlattı.

Üreticilere gönderilen tebligatta 15 gün içinde borçlarını ödemeleri, aksi takdirde tarlalarının icra yoluyla satılacağı belirtilmiş.

Bazı tarlalara ise icra yoluyla el konularak, başka bölgelerden gelen alıcılara satılmış.

Bu durum tarım arazilerinin yapısının değişmesine neden olmuş.

Arazi başkalarının eline geçtiği için, çiftçiler burada üretim yapamaz duruma gelmiş. Böylece çiftçiler mağdur edilmiş” şeklinde konuştu.

TARLALARA İCRADAN SATILIYOR

Orhanlı beldesi ve çevresindeki belde ve köylerde yüzlerce üreticinin binlerce dönüm arazisi için elektrik borçlarından dolayı TEDAŞ tarafından icra takibi başlatıldığını, bazı arazilerin ise başka bölgelerden gelenler tarafından satın alındığını anlatan çiftçiler, el konulan arazilerinde üretim yapamadıkları için, borçlarını da ödeyecek durumlarının olmadığını belirtiler.

BORÇLARIN FAİZİ SİLİNİP, ANAPARA TAKSİTLENDİRİLMELİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, siyasi iktidara çağrıda bulunarak, mağduriyet yaşayan çiftçilerin taleplerini de aktardı. Gürer, “Üreticiler, anaparanın faizinin silinip, taksitlendirilmesini istiyor.

Cumhurbaşkanı sürekli üreticilere destek verildiğini söylüyor; burada mağduriyet yaşayan üreticilere gerçek manada destek verilsin ve borçların ödenmesi sağlanıp, üreticiler tarlalarında yeniden üretim yapmalarının önü açılsın.

Soruna müdahale edilmeli.

Yetkilileri burada yaşanan mağduriyetin giderilmesi için görev davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Mağdur
27.01.2023 11:39
Tedaş bizi bitirdi herkes icralı borçlu af gelsinnnnnnnn affffffff  
 
Mualla Demir
27.01.2023 11:25
Anlamadığım bu borçlar kac yillik birikmiski insanlar bu kadar aciz duruma düşmüş. Devlet çiftçiye yardım parasını elden hibe edeceğine kişilerin hangi kurumlara borcu varsa oraya yatırsın.  
 
TÜRK
27.01.2023 11:11
İcra İflas Kanunu Madde 82/4.: Borçlu çiftçi ise, kendisinin ve ailesinin geçimi için zorunlu olan arazi ve çift hayvanları ve nakil vasıtaları ve diğer teferruatı ve tarım aletleri haczedilemez..."  
 
TÜM YORUMLAR (5)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
1
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
2
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
﻿Türk vatandaşlığı verilen Ukraynalı İstiklal Marşı’ını CİMER’e şikayet etti
3
﻿Türk vatandaşlığı verilen Ukraynalı İstiklal Marşı’ını CİMER’e şikayet etti
﻿Türk vatandaşlığı verilen Ukraynalı İstiklal Marşı’ını CİMER’e şikayet etti
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
4
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
﻿Kamyon büyüklüğünde Dünya'ya yaklaşıyor. NASA bu akşam için uyardı
5
﻿Kamyon büyüklüğünde Dünya'ya yaklaşıyor. NASA bu akşam için uyardı
﻿Kamyon büyüklüğünde Dünya'ya yaklaşıyor. NASA bu akşam için uyardı
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
6
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
7
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
﻿Bağıra çağıra geliyor! Türkiye'de Strep-A vakalarında artış uyarısı
﻿Bağıra çağıra geliyor! Türkiye'de Strep-A vakalarında artış uyarısı
﻿Bağıra çağıra geliyor! Türkiye'de Strep-A vakalarında artış uyarısı
﻿Bilecik'te çocuklar ara tatilin keyfini çıkarıyor
﻿Bilecik'te çocuklar ara tatilin keyfini çıkarıyor
﻿Bilecik'te çocuklar ara tatilin keyfini çıkarıyor
﻿İzmir’i sağanak vurdu! Polis aracı çöken yolun içine düştü
﻿İzmir’i sağanak vurdu! Polis aracı çöken yolun içine düştü
﻿İzmir’i sağanak vurdu! Polis aracı çöken yolun içine düştü
﻿Datça'yı fırtına vurdu
﻿Datça'yı fırtına vurdu
﻿Datça'yı fırtına vurdu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.