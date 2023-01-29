Çiftçi traktörüne teker dahi alamıyor. Köyler kaderine terk edildi

İYİ Parti Kurucu Üyesi Ahmet Erdemli ve Nevşehir Hacıbektaş ilçe Başkanı Sebahat Ceyhan, çevre köyleri gezerek vatandaşın derdini dinledi.

Köylerin kaderine terk edildiğini ve sadece emekliler ve tüm zorluklara rağmen çiftçilik ile uğraşmaya çalışanların kaldığını söyleyen vatandaşlar pahalılıktan şikayet etti.

Tarım yapmanın imkansız bir hal aldığını dile getiren çiftçiler ise traktörlerine teker dahi alamayacak duruma geldiklerini belirtti.

İktidarın köylerdeki vatandaşı kendi haline bıraktığını söyleyen vatandaşlar, tek umutlarının İYİ Parti olduğunu dile getirdi.

Köy köy dolaşan İYİ Parti Kurucu Üyesi Ahmet Erdemli ve Nevşehir Hacıbektaş ilçe Başkanı Sebahat Ceyhan, vatandaşlarla uzun sohbetler gerçekleştirdi.