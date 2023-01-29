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Çiftçi traktörüne teker dahi alamıyor. Köyler kaderine terk edildi

Köy köy gezerek vatandaşın derdini dinleyen İYİ Parti Kurucu Üyesi Ahmet Erdemli, çiftçinin traktörüne teker dahi alamayacak duruma geldiğini belirtti.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 10:05
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Köyler kaderine terk edildi. Çiftçi traktörüne teker dahi alamıyor

Çiftçi traktörüne teker dahi alamıyor. Köyler kaderine terk edildi
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İYİ Parti Kurucu Üyesi Ahmet Erdemli ve Nevşehir Hacıbektaş ilçe Başkanı Sebahat Ceyhan, çevre köyleri gezerek vatandaşın derdini dinledi.

Köylerin kaderine terk edildiğini ve sadece emekliler ve tüm zorluklara rağmen çiftçilik ile uğraşmaya çalışanların kaldığını söyleyen vatandaşlar pahalılıktan şikayet etti.

Tarım yapmanın imkansız bir hal aldığını dile getiren çiftçiler ise traktörlerine teker dahi alamayacak duruma geldiklerini belirtti.

İktidarın köylerdeki vatandaşı kendi haline bıraktığını söyleyen vatandaşlar, tek umutlarının İYİ Parti olduğunu dile getirdi.

Köy köy dolaşan İYİ Parti Kurucu Üyesi Ahmet Erdemli ve Nevşehir Hacıbektaş ilçe Başkanı Sebahat Ceyhan, vatandaşlarla uzun sohbetler gerçekleştirdi.

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Köylü milletin efendisiiyfi bir zamanlat
29.01.2023 10:30
Bir zamanlar buğday arpa zeytinyağı herşeyi ihraç ederken şimdi ithal ediyoruz ekmeklik bugdayi yemeklik zeytinyağını ayçiçek yağını ithal ediyoruz gemiler yola çıktı diye müjdeli haber oluyor  
 
Cumhur
29.01.2023 10:20
20 yıldır AKP yı iktidarda tutan kim çiftçi köylü emekli sor oyunu yine Akpye verir seçim zamanı bir köye gitmiştik traktörün tarlam hacızli ama oyum Akp ye demişti vallahi de dedi billahi de dedi  
 
Köylü milletin efendisiiyfi bir zamanlat
29.01.2023 10:19
Dilerim.akilanmistir çiftçi alnı secdeye değiyor diye koşa koşa gidip oy vermez batırdı sizi icra içinde bogusuyorsunuz üreten Türkiye tüketen oldu siz umrunda bile değilsiniz 5 li çete basustund onun  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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