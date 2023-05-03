İcraya giden avukata silahlı saldırı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde icra işlemi için bir iş yerine giden avukat, ayağından pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

İcraya giden avukata silahlı saldırı

(İHA) Turgutlu ilçesinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, icra memurları ile birlikte Turgutlu-İzmir yolu üzerinde bir işyerine haciz işlemi için giden avukat Mehmet Demirlek, iddiaya göre iş yerinde bulunan ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle ayağından vuruldu.

Saldırıyı gerçekleştiren şahıs olay yerinden kaçarken, yaralanan Demirlek, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

İlk tedavisi burada yapılan Demirlek, daha sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

Demirlek'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, Turgutlu emniyeti silahlı saldırganın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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