İdrar zorluğunu gideriyor. Öksürüğü kesiyor. İşte şifa deposu ot

Naim Arıoğlu
İdrar zorluğunu gideriyor. Öksürüğü kesiyor. İşte şifa deposu ot
İdrar zorluğunu gideren, öksürüğü kesen ve şifa deposu ot olarak bilinen borage otu dikkat çekti.

Günümüzde, pek çok kişi doğaya dönüş yaparak organik bir hayat sürmeyi tercih ediyor.

Bu eğilimle birlikte, doğal şifa yöntemlerine olan rağbet de artış gösteriyor.

Bu yöntemler arasında, sağlık üzerindeki faydaları yeni yeni anlaşılan borage otu da bulunuyor.

Borage Otu Nedir?

Borage otu, hodangiller ailesine ait, mavi ve beyaz renkli çiçeklere sahip bir bitkidir. Tıbbi olarak çiçekleri ve kökü kullanılır ve içerisinde müsilaj ile madeni tuzlar barındırır.

Borage Otunun Faydaları:

Öksürük Kesici: Öksürüğü hızla dindirir.

Balgam Söktürücü: Balgamın atılmasına yardımcı olur.

İdrar Kolaylaştırıcı: İdrar yapma güçlüğünü giderir.

Anti-inflamatuar: Akciğer iltihabını önler ve enflamasyonu azaltır.

Sakinleştirici: Yatıştırıcı etkisi ile bilinir.

Laktasyon Artırıcı: Anne sütünü artırıcı etkiye sahiptir.

Bronşit Tedavi Destekçisi: Bronşit tedavisine yardımcı olur.

Sedef Hastalığına Karşı Kullanım: Sedef hastalığının tedavisinde etkilidir.

Romatizmal Ağrılara İyi Gelir: Romatizmal eklem iltihaplarını hafifletebilir.

Depresyonla Mücadele: Depresyonla savaşta destekleyici rol oynar.

Diyabet Önleyici: Diyabet riskine karşı koruyucu özellikler taşır.

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