İdrarda yanma neden olur?

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Deniz Dallı
İdrarda yanma neden olur?
Tuvalet yaparken yanmanız varsa dikkat!

İdrar yanması neden olur? Hangi hastalıkların habercisi?. İşte ayrıntılı bilgiler...

İdrar yaparken yanma hissi, genellikle idrar yolu enfeksiyonlarının en yaygın belirtilerinden biridir. E.Coli gibi bakterilerin neden olduğu bu durum, alt idrar yolu enfeksiyonlarından sistite ve hatta piyelonefrite kadar çeşitlenen rahatsızlıkların habercisi olabilir. İşte idrar yanması ve ilişkili sağlık sorunları hakkında özgün bir metin:

İDRAR YANMASI VE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI

İdrar yaparken yanma hissi, idrar yolu enfeksiyonlarının en sık rastlanan işaretlerinden biridir. Bu durum, genellikle E.Coli gibi bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların bir sonucu olarak ortaya çıkar. İdrar yolu enfeksiyonları, mesaneden başlayarak üst idrar yollarına doğru ilerleyebilir ve farklı sağlık sorunlarına yol açabilir.

SİSTİT

Mesanede görülen enfeksiyon, sistit olarak adlandırılır ve sık idrara çıkma, tam boşaltamama hissi, alt karın ağrısı gibi belirtilerle kendini gösterir.

PİYELONEFRİT

Enfeksiyonun böbreklere yayılması durumunda, piyelonefrit adı verilen daha ciddi bir durum ortaya çıkar. Ateş, titreme, sırt veya karın ağrısı ve kusma gibi belirtiler görülebilir.

İdrar yaparken yanma hissi, aynı zamanda mesane taşları, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, vajinit, üretrit ve hatta cinsel yolla bulaşan klamidya gibi çeşitli sağlık sorunlarının da göstergesi olabilir. Kişisel bakım ürünlerinin neden olduğu tahrişler veya bazı kanser ilaçlarının yan etkileri de benzer şikayetlere yol açabilir.

Eğer yanma hissi 24 saatten fazla sürerse veya penis veya vajinada akıntı ile birlikte görülürse, bu durum ciddi bir sağlık sorununun işareti olabilir ve derhal tıbbi yardım alınmalıdır.

İlgili Haberler
Kanseri önlüyor. Kalbi koruyor. Uzun yaşamın sırrı olarak görülüyor. Şifa saçan ot ortaya çıktı
İshali kesiyor. Vücudun direncini artıyor. Herkesin bildiği otun bilinmeyen faydaları
Yüksek tansiyonu önlüyor. Mide şişkinliğini gideriyor. İşte şifa deposu ot
Karaciğer ve böbrekleri tıkır tıkır çalıştırıyor. Şifa deposu otun faydaları saymakla bitmiyor
Son Haberler
Bartın’da bir kişi yol kenarında ölü bulundu Gündem
Bartın’da bir kişi yol kenarında ölü bulundu
Sakarya’da müstakil ev alev alev yandı Yaşam
Sakarya’da müstakil ev alev alev yandı
En güvenilmez 3 burç açıklandı. Sakın güvenmeyin yarı yolda kalırsınız Yaşam
En güvenilmez 3 burç açıklandı. Sakın güvenmeyin yarı yolda kalırsınız
Halil Umut Meler 1 ay sonra görevde. Yumrukla bırakmıştı çiçeklerle döndü Spor
Halil Umut Meler 1 ay sonra görevde. Yumrukla bırakmıştı çiçeklerle döndü
Arda Turan Süper Lig'den bir transfer daha yapıyor. Spor
Arda Turan Süper Lig'den bir transfer daha yapıyor.
Uzaylı bebeklerin sırrı ortaya çıktı. Peru’da bulunmuşlardı Dünya
Uzaylı bebeklerin sırrı ortaya çıktı. Peru’da bulunmuşlardı
İmha etsin diye verilen memur alkolleri satarken yakalandı Gündem
İmha etsin diye verilen memur alkolleri satarken yakalandı