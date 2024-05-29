İETT otobüsü 8 yaşındaki çocuğa çarptı! O anlar saniye saniye kamerada...

İETT otobüsü 8 yaşındaki çocuğa çarptı! O anlar saniye saniye kamerada...
Kaynak: AA

İstanbul Sultanbeyli'de, İETT otobsünün yolun karşısına geçmeye çalışırken bir çocuğa çarpması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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İETT otobüsü 8 yaşındaki çocuğa çarptı! O anlar saniye saniye kamerada... 1

Edinilen bilgiye göre, 27 Mayıs'ta Eyyubi Caddesi'nde seyir halinde olan İETT otobüsü, karşıya geçmekte olan bir ilkokul öğrencisine çarptı.

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İETT otobüsü 8 yaşındaki çocuğa çarptı! O anlar saniye saniye kamerada... 2

Çocuk çarpmanın şiddetiyle yolun ortasına savruldu.

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İETT otobüsü 8 yaşındaki çocuğa çarptı! O anlar saniye saniye kamerada... 3

İhbar üzerine, olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

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İETT otobüsü 8 yaşındaki çocuğa çarptı! O anlar saniye saniye kamerada... 4

İlk müdahalesi yapıldıktan sonra Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun tedavisi sürüyor.

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İETT otobüsü 8 yaşındaki çocuğa çarptı! O anlar saniye saniye kamerada... 5

Polis ekipleri, kazayla ilgili incelemelerine devam ediyor.

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İETT otobüsü 8 yaşındaki çocuğa çarptı! O anlar saniye saniye kamerada... 6

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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İETT otobüsü 8 yaşındaki çocuğa çarptı! O anlar saniye saniye kamerada... 7

Kayıtlarda, bir İETT otobüsünün ardından caddeye çıkan çocuğa, arkadan gelen başka bir İETT otobüsünün çarptığı, çocuğun yola fırladığı ve çevredeki insanların yardıma koştukları görülüyor.

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İETT otobüsü 8 yaşındaki çocuğa çarptı! O anlar saniye saniye kamerada... 8
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İETT otobüsü 8 yaşındaki çocuğa çarptı! O anlar saniye saniye kamerada... 9
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İETT otobüsü 8 yaşındaki çocuğa çarptı! O anlar saniye saniye kamerada... 10
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İETT otobüsü 8 yaşındaki çocuğa çarptı! O anlar saniye saniye kamerada... 11
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İETT otobüsü 8 yaşındaki çocuğa çarptı! O anlar saniye saniye kamerada... 12
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İETT otobüsü 8 yaşındaki çocuğa çarptı! O anlar saniye saniye kamerada... 13
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