İETT otobüsü 8 yaşındaki çocuğa çarptı! O anlar saniye saniye kamerada...

Edinilen bilgiye göre, 27 Mayıs'ta Eyyubi Caddesi'nde seyir halinde olan İETT otobüsü, karşıya geçmekte olan bir ilkokul öğrencisine çarptı.
Çocuk çarpmanın şiddetiyle yolun ortasına savruldu.
İhbar üzerine, olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
İlk müdahalesi yapıldıktan sonra Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun tedavisi sürüyor.
Polis ekipleri, kazayla ilgili incelemelerine devam ediyor.
Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kayıtlarda, bir İETT otobüsünün ardından caddeye çıkan çocuğa, arkadan gelen başka bir İETT otobüsünün çarptığı, çocuğun yola fırladığı ve çevredeki insanların yardıma koştukları görülüyor.