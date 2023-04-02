1950 rakımda iftar öncesi manzara görenleri mest etti

Türkiye'nin en doğusunda bulunan Hakkari Yüksekova’da, 1950 rakımda eşsiz gün batımı manzarası görenleri mest etti.

Gün batımı sırasında güneşin son ışıklarıyla bulutların arasında kızıllaşan gökyüzünün ve ilçenin Cilo Dağı’na yansıması görenleri kendine hayran bırakıyor. İlçenin her yerinden net görülen gün batımı güneşin kızıllığıyla yüksek kesimlerde oturan vatandaşlara doyumsuz manzaralar sundu.

Gün batımını fırsat bilen vatandaşlar ise o anı kaçırmamak için cep telefonlarıyla kaydetti.

"GÜN BATIMINI DOYASIYA İZLEDİK"



Ailesiyle gün batımını balkonlarında izlediklerini belirten 10 yaşındaki Yusuf Yuzar Tek, "Bugün hafta sonu olduğu için ailemle beraber iftarı beklemek için oturmuştuk. O sırada güneşin batması muazzam bir görüntü, biz de o anı kaçırmamak için doyasıya izledik. Güneş şuan bulutların arasında olduğu için güzel bir renk veriyor, yani kızıl renge bürünmüş durumda’’ dedi.

İşte o manzaranın fotoğrafları: