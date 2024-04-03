İftar sonrası Uludağ’da pedal çevirdiler

Bu sene Bursalı bisikletçiler tarafından 10.su düzenlenen Ramazan Turu'na katılmak isteyenler iftardan sonra, saat 21.30’da Esentepe Mahallesi'nde toplandı.

50'ye yakın bisikletçi, 3 saat durmaksızın pedal çevirmek suretiyle Uludağ’a vardı.

Uludağ Milli Parklar girişine kadar tırmanan bisiklet tutkunları, ekibin tamamının bu noktaya varmasından sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Güvenlik tedbirlerinin eksiksiz alındığı tura katılım için bisikletçilere kask, ön ve arka ışık takım zorunluluğu getirildi. Dahası karşılaşılması ihtimaller dahilinde olan her türlü kazaya karşı 2 otomobil ve 6 motosikletli ekip tarafından da takip edilen katılımcılar arasından Gökhan Uzuntaş ve Eyüp Durgun, turun sonunda mikrofonların karşısına geçti. Birlikte yaptıkları açıklamada 10 yıl önce 5-6 kişiyle çıktıkları bu yolda bu sene 50 kişiye ulaşmalarının haklı sevinç ve gururunu yaşayan bisikletçiler sözlerini "Ramazan ayında geleneksel hale getirdiğimiz Uludağ turumuzu önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz" diye sonlandırdı.