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Iğdır’da düğünü basıp hasımlarının üzerine ateş açtılar: 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

Iğdır’da daha önceden aralarında husumet bulunan kişilerin katıldığı düğünü basan 4 kardeş, düğünde silahlarla ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği 5 kişiden ağır yaralı olan Ramazan Aras tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer 4 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Taraflar arasında yeni bir çatışma yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi alındı.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 12:35
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Iğdır’da düğünü basıp dehşet saçtılar 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

Iğdır’da düğünü basıp hasımlarının üzerine ateş açtılar: 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı
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Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı Gödekli köyünde iddiaya göre S.K. (35) ve 3 kardeşi, 3 gün önce Aras ailesine mensup kişilerle kavga etti. Taraflar arasında husumet oluşurken, S.K. ve beraberinde 3 kardeşi, ellerinde pompalı tüfek ve tabancalarla, köyde düzenlenen düğünü basarak, burada bulanan Aras ailesinin üzerine ateş açtı. Silahlı saldırı nedeniyle düğüne katılan panik ve korku içerisinde kaçışırken, kurşun ve saçmaların isabet ettiği Sait Aras (56), Musa Aras (44), Gökhan Aydın (32), Ramazan Aras (26) ve Gökçe Aydın (9) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma köyde önlem alırken, Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Ramazan Aras, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. 4 yaralı ise Iğdır Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KÖYDE VE HASTANEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Saldırıdan sonra kaçan 4 şüphelinin yakalanması için jandarma ve polis ekipleri çalışma başlattı. Bu arada taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkışlarında, polis ekipleri ise yaralıların bulunduğu Iğdır Devlet Hastanesi önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)

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