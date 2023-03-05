5 Mart 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Iğdır'da meydan muharebesi gibi kavga: 6 yaralı   

Iğdır'da meydan muharebesi gibi kavga: 6 yaralı   

Iğdır’da iki grup arasında çıkan ve sandalye, taş, sopa ile bıçakların kullanıldığı meydan muharebesi gibi kavgada 6 kişi yaralandı. 

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 18:26
Takip Et

Iğdır'da meydan muharebesi gibi kavga: 6 yaralı   

Iğdır'da meydan muharebesi gibi kavga: 6 yaralı   
+
Aa
-

Kavga, dün saat 18:00 sıralarında Halfeli Caddesi üzerinde medyana geldi. Edinilen bilgiye göre, önceden aralarında alacak verecek meselesi olan iki grup cadde üzerinde karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyünce birden kavga başladı.

Kavgaya tarafların akrabalarını çağırmasıyla meydan muharebesini aratmayan bir görüntü çıktı. İki grup ellerine geçen sandalye, taş, sopa ve bıçaklar ile birbirlerine saldırdı. Kısa sürede büyüyen kavgada edilen bilgiye göre 6 kişi yaralandı. Polislerin gelmesi ile kavga güçlükle sona ererken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)                     

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kamu hastanelerinin başhekimleri bir araya geldi
1
﻿Kamu hastanelerinin başhekimleri bir araya geldi
﻿Kamu hastanelerinin başhekimleri bir araya geldi
﻿İzmir'de tüm Türkiye'yi tedirgin eden görüntü
2
﻿İzmir'de tüm Türkiye'yi tedirgin eden görüntü
﻿İzmir'de tüm Türkiye'yi tedirgin eden görüntü
﻿Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem
3
﻿Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem
﻿Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem
﻿İYİ Parti lideri Meral Akşener reklam arasında Ersan Şen’i aradı
4
﻿İYİ Parti lideri Meral Akşener reklam arasında Ersan Şen’i aradı
﻿İYİ Parti lideri Meral Akşener reklam arasında Ersan Şen’i aradı
﻿Kayseri'de feci kaza: Yanan tırın sürücüsünü polis kurtardı
5
﻿Kayseri'de feci kaza: Yanan tırın sürücüsünü polis kurtardı
﻿Kayseri'de feci kaza: Yanan tırın sürücüsünü polis kurtardı
﻿Bir yılda 12 kez rapor aldı işinden oldu
6
﻿Bir yılda 12 kez rapor aldı işinden oldu
﻿Bir yılda 12 kez rapor aldı işinden oldu
﻿İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş istifa etti
7
﻿İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş istifa etti
﻿İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş istifa etti
﻿Sevilla'nın umudu Fenerbahçe
﻿Sevilla'nın umudu Fenerbahçe
﻿Sevilla'nın umudu Fenerbahçe
﻿Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, depremde ve tren kazasında yaşamını yitirenler için Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen törene katıldı
﻿Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, depremde ve tren kazasında yaşamını yitirenler için Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen törene katıldı
﻿Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, depremde ve tren kazasında yaşamını yitirenler için Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen törene katıldı
﻿Konyaspor tribünleri 'İstifa' diye inledi
﻿Konyaspor tribünleri 'İstifa' diye inledi
﻿Konyaspor tribünleri 'İstifa' diye inledi
﻿Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı  
﻿Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı  
﻿Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı  
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.