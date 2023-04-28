Iğdır’da nefes kesen anlar. Silahlar peş peşe ateşlendi

Iğdır'da, 2 grup arasında kız meselesinden çıktığı iddia edilen kavgaya müdahale eden polis, havaya ateş açtı. Kavgada darbeye bağlı yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı. Polis olaylara karışan 20 kişiyi gözaltına aldı.

Iğdır’da nefes kesen anlar. Silahlar peş peşe ateşlendi

DHA ve İHA'nın haberine göre, kavga, öğle saatlerinde kahvehanelerin bulunduğu Söğütlü Mahallesi Mevlânâ Sokak’ta meydana geldi. İki grup arasında iddiaya göre, kız meselesinden kavga çıktı.

Kısa sürede büyüyen kavgaya, ihbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, müdahale etti. Polis, taraflar ayrılmayınca havaya ateş etti. Kavgada 5 kişi yaralandı.

Yaralıların bazıları sandalyede oturarak, bazıları da masanın üzerine uzanıp ambulansın gelmesini bekledi.

Yaralılara müdahale eden yakınları ellerine geçirdikleri bezlerle tampon yaparak kanı durdurmaya çalıştı. Yaralılar, gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan 20 kişiyi gözaltına aldı.

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