Iğdır'da soyu tükenmekte olan koca engerek görüntülendi

Kaynak: AA
Iğdır'da soyu tükenmekte olan koca engerek görüntülendi

Soyu tükenme riskiyle karşı karşıya olan koca engerek, en tehlikeli yılan türleri arasında gösterilirken Iğdır'da görüntülendi.

Ağrı Dağı'nın Iğdır sınırındaki eteklerinde, koca engerek (vipera lebetina) görüntülendi.

İklim şartları ve coğrafi yapısı nedeniyle birçok hayvan türüne ev sahipliği yapan kentin Ağrı Dağı bölgesi, sürüngenlere de yaşam alanı sunuyor.

En tehlikeli yılan türleri arasında gösterilen ve soyu tükenme riskiyle karşı karşıya olan koca engerek, bölgede nadir görülüyor.

Ağrı Dağı bölgesinde çalışma yapan AA ekibi, koca engerek yılanını görüntüledi.

Bir süre arazide dolaşan koca engerek, daha sonra gözden kayboldu.

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