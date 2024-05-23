Iğdırlı Şehit Piyade Er Vedat Zorba son yolculuğuna uğurlandı

Er Vedat Zorba'nın Türk bayrağına sarılı naşı, uçakla Iğdır'a getirildi ve ilk olarak Iğdır merkez Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Ardından Iğdır Asri Mezarlık'ta askeri tören düzenlendi.

Saygı Duruşu ve Şehit Er Vedat Zorba'nın özgeçmişinin okunmasının ardından dualar eşliğinde, askeri bando eşliğinde sevenleri tarafından şehitliğe kadar götürülüp defnedildi.

Şehidin annesi Hanım Zorba, baba Mehmet Zorba ve kardeşleri zorlu bir süreçten geçerken, Anne Hanım Zorba'yı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak teselli etmeye çalıştı.