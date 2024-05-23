Iğdırlı Şehit Piyade Er Vedat Zorba son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: ANKA
Iğdırlı Şehit Piyade Er Vedat Zorba son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Iğdırlı Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba, sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Er Vedat Zorba'nın Türk bayrağına sarılı naşı, uçakla Iğdır'a getirildi ve ilk olarak Iğdır merkez Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Ardından Iğdır Asri Mezarlık'ta askeri tören düzenlendi.

Saygı Duruşu ve Şehit Er Vedat Zorba'nın özgeçmişinin okunmasının ardından dualar eşliğinde, askeri bando eşliğinde sevenleri tarafından şehitliğe kadar götürülüp defnedildi.

Şehidin annesi Hanım Zorba, baba Mehmet Zorba ve kardeşleri zorlu bir süreçten geçerken, Anne Hanım Zorba'yı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak teselli etmeye çalıştı.

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