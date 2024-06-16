Elinde baltayla 40 bin kişinin arasına daldı. EURO 2024'te kan aktı

Kaynak: Haber Merkezi
Elinde baltayla 40 bin kişinin arasına daldı. EURO 2024'te kan aktı

Polonya-Hollanda maçı öncesi bir saldırgan elinde baltayla Hollandalı taraftarların arasına dalmaya kalktı.

Euro 2024’ün 3. Gün açılış maçında Polonya ile Hollanda Hamburg’da karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesinde bir araya gelen 40 bin kişilik Hollandalı taraftar grubu şehirde bir yürüyüş gerçekleştirdi.

ekran-goruntusu-2024-06-16-144223.png

BALTAYLA HOLLANDALI TARAFTARLARIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Barışçıl geçen yürüyüşte elinde balta bulunan bir kişi 40 bin kişilik Hollandalı taraftarlara doğru koşunca ortalık karıştı.

Dur ihtarına uymayan kişinin taraftarlara saldırmaya kalkışması sonucu polis önce biber gazıyla daha sonrasında ise ateş edilerek müdahale etti.

b9edead28e87252845c2d73acc213132c0694804.webp

Açılan ateş sonucunda yere yığılan saldırgan apar topar hastaneye kaldırıldı.

İlgili Haberler
Mourinho kafasında bitirdi
Söyle Montella Arda Güler'in Yamal'dan ne eksiği var
Son Haberler
Bodrum nüfusu Kurban Bayramı’nda 1 milyona ulaştı Yaşam
Bodrum nüfusu Kurban Bayramı’nda 1 milyona ulaştı
Vücudu şifa ile saran mucize karışım Gündem
Vücudu şifa ile saran mucize karışım
Aydın'da 400 bin yıllık fosilleri satmaya çalışan şüpheliye gözaltı Gündem
Aydın'da 400 bin yıllık fosilleri satmaya çalışan şüpheliye gözaltı
Zeynep Sönmez Berlin'i salladı Spor
Zeynep Sönmez Berlin'i salladı
Çorum’da hastaneler doldu taştı Gündem
Çorum’da hastaneler doldu taştı
Suriyeli istilasını gösteren 3 dakikalık video. Kurtuluşun simgesi Gaziantep Arap şehrine döndü Gündem
Suriyeli istilasını gösteren 3 dakikalık video. Kurtuluşun simgesi Gaziantep Arap şehrine döndü
Mourinho Göztepe'yi sevindirdi Spor
Mourinho Göztepe'yi sevindirdi