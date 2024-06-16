Elinde baltayla 40 bin kişinin arasına daldı. EURO 2024'te kan aktı

Euro 2024’ün 3. Gün açılış maçında Polonya ile Hollanda Hamburg’da karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesinde bir araya gelen 40 bin kişilik Hollandalı taraftar grubu şehirde bir yürüyüş gerçekleştirdi.

BALTAYLA HOLLANDALI TARAFTARLARIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Barışçıl geçen yürüyüşte elinde balta bulunan bir kişi 40 bin kişilik Hollandalı taraftarlara doğru koşunca ortalık karıştı.

Dur ihtarına uymayan kişinin taraftarlara saldırmaya kalkışması sonucu polis önce biber gazıyla daha sonrasında ise ateş edilerek müdahale etti.

Açılan ateş sonucunda yere yığılan saldırgan apar topar hastaneye kaldırıldı.