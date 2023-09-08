İhbar edilmese defineciler talan edecekti. Arkeologlar bile şaştı kaldı

Adıyaman'da kaçak kazı ihbarına giden ekipler, Roma dönemine ait 1700 yıllık oda mezarları buldu. Arkeologlar oda mezar içerisinde tapınma alanı ve 5 mezarı gün yüzüne çıkardı. İhbar yapılmasa mezarların talan edileceği belirtildi.

KAYNAK: AA
İhbar edilmese defineciler talan edecekti. Arkeologlar bile şaştı kaldı

AA'nın haberine göre, Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Petrol Mahallesi kırsalında yaptıkları çalışmada Roma dönemine ait 1700 yıllık oda mezarı olduğunu belirledi.

Başlatılan kazı çalışmasında oda mezar içerisinde tapınma alanı ve 5 mezar gün yüzüne çıkarıldı.
Müze Müdürü Mehmet Alkan, ihbar sonucu bölgeye gelerek oda mezarı tespit ettiklerini söyledi.

Bölgede hızlıca kazı çalışmalarına başladıklarını aktaran Alkan, şöyle devam etti:

"Müzemize gelen kaçak kazı bildirme sonucunda bir kapı açıklığını tespit ettik. Daha sonra aldığımız izinler sonucunda burada kazı çalışmalarına başladık.

Kazıda 8 basamakla inen dromusla bir kireç taşından yapılmış oda mezarı tespit ettik. Bu mezar Milattan sonra 3'üncü yüzyıl yani yaklaşık 1700 yıllık bir mezar ve önemli kişiye ve ailesine ait olduğunu düşünüyoruz."


Kazı çalışmalarının son aşamalara geldiğini kaydeden Alkan, "Bu alanda yaklaşık 25 gün kazı çalışması yaptık ve sonuna yaklaştık. Buraya tüm yerli ve yabancı ziyaretçileri bekliyoruz." dedi.

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