Türkiye Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askeri için gözyaşı dökmeye devam ediyor. Şehit Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Astsubay Ümit İnce ve Uzman Çavuş Cem Dolapci dün Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit annesi Pakize Akbaba MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan İmralı sürecine itiraz ederek Törene katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e “Bizim çocuklarımızın katilini affedemezsiniz! Bu haddiniz değil! Meclis’te istemiyoruz” dedi. Güler'in şehit annesine parmağını sallayarak "Hadsizlik yapma, sen şehit anasısın o kadar" demesi gündem oldu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e tepki gösterenlerden biri de 30 Ağustos 2024’te gerçekleşen Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni’nde kılıç çatıp Subaylık Yemini’ni ettikleri için TSK'dan uzaklaştırılan teğmenlerden İzzet Talip Akarsu oldu.

Akarsu, Güler'in teğmenine, askerine, astsubaylarına sahip çıkmadığını söyleyerek "bir insan şehidinin annesine nasıl dil uzatabilir. Siz gittikten sonra yerinize geleceğini ima ettiğiniz insan bunu yapar mıydı acaba?" diyerek tepki gösterdi. Akarsu, Güler'in gelecekte kötü örnek olarak anılacak kişiler listesine eklendiğini de belirtti.

İzzet Talip Akarsu'nun paylaşımının tamamı şöyle

"Teğmenine sahip çıkmaz

Askerine sahip çıkmaz

Astsubaylarının özlük haklarını savunmaz

Siyasetin göbeğine kurumunu yerleştirir

Hadi bunları anlarım, bir insan şehidinin annesine nasıl dil uzatabilir. Siz gittikten sonra yerinize geleceğini ima ettiğiniz insan bunu yapar mıydı acaba?

Gelecekte kötü örnek olarak anılacak kişiler listesine çoktan girdiniz iyice perçinliyorsunuz."

Emekli Tümgeneral Rafet Kılıç da "Türk Ordusunu Türk Ordusu yapan hasletlerinden biri de şehidine ve gazisine gösterdiği saygı ile ahde vefasıdır. Pakize Ana’ya yapılanlar, bu haslete büyük bir yara vurmuştur." ifadeleriyle Güler'e tepki gösterdi.

Kılıç, siyasilerin, "Terörsüz Türkiye projesi"ne karşı ses çıkaran şehit yakınları dahil herkesi susturmak istediklerini iddia ederek Yaşar Güler'in durumdan vazife çıkardığını söyledi.

'Bu siyaset üstü bir meseledir' diyen Kılıç'ın paylaşımı şöyle:

BU, SİYASET ÜSTÜ BİR MESELEDİR

Türk Ordusunu Türk Ordusu yapan hasletlerinden biri de şehidine ve gazisine gösterdiği saygı ile ahde vefasıdır. Pakize Ana’ya yapılanlar, bu haslete büyük bir yara vurmuştur.

İç Hizmet Kanunu’na göre TSK mensupları siyasi faaliyette bulunamaz.

MSB’yi askerî karargâh hâline getirir, Kuvvet Komutanlıklarını doğrudan MSB’ye bağlarsanız, Genelkurmay devre dışı kalır. Milli Savunma Bakanı da her hafta partisinin grup toplantısına katılan bir siyasi olunca, Türk Ordusunu siyasetin bir öznesi hâline getirmiş olursunuz.

Peki, sonucu ne olur?

Siyasiler, “Terörsüz Türkiye” kılıfı içinde Türk milletinin önüne koydukları yıkım projesine karşı ses çıkaran şehit yakınları dâhil herkesi susturmak isterler. Eski bir Genelkurmay Başkanı olan Milli Savunma Bakanı da durumdan vazife çıkarır.

Sonuçta, Türk milletinin şiddetle karşı çıktığı bir tablo ortaya çıkar ve bir şehit annesine parmak sallayan bir Milli Savunma Bakanı görürsünüz.

Tüm bunlar yaşanırken, Genelkurmay Başkanlığından bir ses duyan var mı?

Geldiğimiz aşamada yaşanan durum, devletin ve milletin bekası meselesidir.

Bu, siyaset üstü bir meseledir. Bir an önce TSK’nın üzerinden elinizi çekin.

TSK’yı siyasetten, tarikatten ve cemaatten arındırın; elinden aldığınız hasletlerini ise askerî hastanelerden başlayarak derhâl geri verin.