İhracatta ilk sıra İstanbul'un

Kaynak: Haber Merkezi
İhracatta ilk sıra İstanbul'un

Ticaret Bakanlığı illere göre ihracat rakamlarını açıkladı. İlk sirayı İstanbul yine kimseye kaptırmadı.

Ticaret Bakanlığı illere göre ihracat rakamlarını sosyal medya üzerinden açıkda. Buna göre ilk sıra her zamanki gibi İstanbul'un oldu.

İstanbul mayıs ayında yüzde 14,1 artışla 5 Milyar 642 milyon dolarlık ihracat rakamıyla İstanbul birinci sırada yer aldı.

İstanbul'u Kocaeli izledi. 2 Milyar 851 milyon dolarlık ihracat rakamıyla Kocaeli ikinci sıraya oturdu. Kocaeli'ni İzmir izledi. İzmir'in ihracatı yüzde 15,5'lik artışla 2 milyar 214 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Ticaret Bakanlığı verilerine göre ihracatta dördüncü sırada Bursa ve ardından da Tekirdağ yer aldı.

foto1231122.jpg

tic556.jpg

İlgili Haberler
Sanayi üretimi azaldı
Sanayi üretimi azaldı
Son Haberler
Bayrampaşa’da kiralar Berlin’den daha pahalı. Perakendeci orantısız kira artışına isyan etti Ekonomi
Bayrampaşa’da kiralar Berlin’den daha pahalı. Perakendeci orantısız kira artışına isyan etti
Galatasaray Muslera'ya izin vermedi Spor
Galatasaray Muslera'ya izin vermedi
Call of Duty Black Ops 6’nın devasa boyutu ortaya çıktı. İşte Türkiye’deki satış fiyatı Teknoloji
Call of Duty Black Ops 6’nın devasa boyutu ortaya çıktı. İşte Türkiye’deki satış fiyatı
UEFA istedi. Alman Polisi tek tek yere indiriyor Spor
UEFA istedi. Alman Polisi tek tek yere indiriyor
Adana Demirspor Dursun Özbek'ten özür diledi Spor
Adana Demirspor Dursun Özbek'ten özür diledi
13 yaşındaki çocuk arkadaşını bıçakladı. Olayda 'Yandere Simulator' şüphesi Gündem
13 yaşındaki çocuk arkadaşını bıçakladı. Olayda 'Yandere Simulator' şüphesi
Brent petrol 80 dolar sınırında Ekonomi
Brent petrol 80 dolar sınırında