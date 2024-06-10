İhracatta ilk sıra İstanbul'un

Ticaret Bakanlığı illere göre ihracat rakamlarını sosyal medya üzerinden açıkda. Buna göre ilk sıra her zamanki gibi İstanbul'un oldu.

İstanbul mayıs ayında yüzde 14,1 artışla 5 Milyar 642 milyon dolarlık ihracat rakamıyla İstanbul birinci sırada yer aldı.

İstanbul'u Kocaeli izledi. 2 Milyar 851 milyon dolarlık ihracat rakamıyla Kocaeli ikinci sıraya oturdu. Kocaeli'ni İzmir izledi. İzmir'in ihracatı yüzde 15,5'lik artışla 2 milyar 214 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Ticaret Bakanlığı verilerine göre ihracatta dördüncü sırada Bursa ve ardından da Tekirdağ yer aldı.