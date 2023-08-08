İki aracın karıştığı kazada: 4 yaralı

Malatya’da iki aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
İki aracın karıştığı kazada: 4 yaralı

Kaza, Malatya- Kayseri karayolu Akçadağ -Kağıt Fabrikası mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametine seyir halinde olan M. Ç. (29) idaresindeki 34 SG 5774 plakalı araç cezaevi kavşağında dönüş almak isteyen H D (30.) yönetimindeki 44 EF 972 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada M.Ç.,M.Y.,M.D. ile HD. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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