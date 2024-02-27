İki ayda yüzde 50 yükselen hissede patron satışı. Satışı yapan patron yazılı açıklama yaptı

Son haftalarda fiyatı sert yükselen hisselere ortak satışları gelmeye başladı. Yılbaşından bu yana hissesi yüzde 50 yükselen Martı Otel İşletmeleri’nde ortak satışı geldi.

Martı Otel İşletmeleri A.Ş. (Martı) ortağı Pakize Oya Narin 5,78-5,82 TL fiyat aralığından 1.750.000 TL toplam nominal tutarlı satış yaptı. Pakize Oya Narin‘in bu satışla birlikte yüzde 19.02 olan payı yüzde 18,73 sınırına geriledi.

BİR AYDA YÜZDE 25 YÜKSELDİ

Martı Otel İşletmeleri sadece şubat ayında yüzde 25 değer kazandı. Senedin yılbaşından bu yana yani iki aylık yükselişi ise yüzde 50’ye ulaştı.

Pakize Oya Narin satışla ilgili olarak KAP‘a şu açıklamayı yaptı:

"Martı Otel İşletmeleri A.Ş. (Martı) payları ile ilgili olarak 26.02.2024 tarihinde 5,78-5,82 TL fiyat aralığından 1.750.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Martı Otel İşletmeleri A.Ş. (Martı) sermayesindeki paylarım /oy haklarım 26.02.2024 tarihi itibariyle %.18,73 sınırına ulaşmıştır. Pakize Oya Narin"