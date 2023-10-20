İki aydır kayıp olan ünlü oyuncu ölü bulundu

Fransa'da ekrana gelen televizyon dizisi 'Plus Belle La Vie'deki rolüyle tanınan Fransız oyuncu Marwan Berreni, İsviçre sınırında Lyon'a yakın Corcelles-en-Beaujolais kasabasında ölü bulundu.

Olayla ilgili açıklama yapan Villefranche-sur-aone savcısı Laetita Francart, "Yapılan DNA analizleri cesedin Marwan Berreni'ye ait olduğunu gösteriyor" dedi.

Oyuncu Marylou Salvatori, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, Berreni'yi andı. Berreni'nin Avy Marciano, Lola Marois ve Fabienne Carat'ın da aralarında bulunduğu dizideki meslektaşları da üzüntülerini sosyal medyada paylaştı.

3 Ağustos'ta bir trafik kazasına karışan Berreni'den kazanın ardından haber alınamamıştı. İki olay arasında bağlantı olup olmadığı araştırılıyor.

