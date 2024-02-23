İki bebeğini kaybeden annenin karnındaki bebeğe kan nakli

İzmir'de daha önce kan uyuşmazlığı nedeniyle 3 bebeğini kaybeden Zehra Turan'ın karnındaki bebeğe, gebeliğinin 28'inci haftasında kan transfüzyonu işlemi yapıldığı bildirildi.

Zehra Turan, kan uyuşmazlığı yüzünden iki bebeğini kaybetti. Sonra Asya adında bir kızı oldu.

Asya'dan sonra yine hamile kaldı ama bebeği yine kan uyuşmazlığı vardı.

Bebeğin kanı çok azalmıştı. Doktorlar, bebeğe anne karnında kan vermek gerektiğini söyledi.

Zehra Turan, İzmir Şehir Hastanesi'ne gitti.

Orada Prof. Dr. Atalay Ekin, bebeğin göbek kordonundan iğne ile kan verdi.

Bu işlem çok zor ve riskliydi. Ama başarıyla yapıldı. Bebeğin kalbi iyi atıyordu.

Zehra Turan, çok mutluydu. Bebeğini sağlıklı bir şekilde doğurmak için dua ediyordu.

Prof. Dr. Ekin, bu işlemi çok iyi yaptıklarını ve bebeği kurtardıklarını söyledi.

Bu işlemi yapabilen çok az merkezin olduğu bildirildi.