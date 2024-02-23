Anne sütünü çoğaltıyor. Bronşite iyi geliyor. İşte faydalarıyla göz dolduran ot

Celil Kurşun
Anne sütünü çoğaltıyor. Bronşite iyi geliyor. İşte faydalarıyla göz dolduran ot
Anne sütünü çoğaltan, bronşite iyi gelen, faydalarıyla göz dolduran süt otu ortaya çıktı.

Doğal bitkiler sağlığımız için çok önemli. Süt otu da bunlardan biri. Hem anne sütünü artırıyor hem de bronşit hastalığına iyi geliyor.

Süt otu hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

Süt otu nedir?

Süt otu, sütotugiller ailesine ait bir bitkidir. Bir yıl veya daha fazla yaşayabilir. Odunsu veya otsu bir yapıya sahiptir.

Çiçekleri renkli ve güzeldir. Kırmızı, beyaz veya mavi olabilir. Ülkemizde iki türü yetişir. Bunlar polygala supina ve polygala anatolica adını taşır.

Süt otunun faydaları...

Süt otunun kökü ilaç olarak kullanılır. Ama kokusu çok hoş değildir. Mide bulandırabilir.

Süt otunun faydaları saymakla bitmez. Bronşit hastalarına çok iyi gelir. Balgamı akıtır. Göğsü rahatlatır. İdrar söktürür. Anne sütünü artırır. Ama çok fazla alırsanız kusabilirsiniz.

Bronşit nedir peki?

Bronşit, akciğerlerimize hava taşıyan bronşların iltihaplanmasıdır. Bu iltihaplanmaya mikroplar, sigara veya alerji neden olabilir.

Bronşların duvarı iltihaplanınca şişer ve kalınlaşır. Bu da balgam üretimini artırır.

Bronşitli kişiler soluk renkli ve yoğun balgam öksürürler.

Bronşit türü kişinin yaşı, geçirdiği hastalıklar ve mevsimlere göre değişir.

Bronşitin belirtileri nelerdir biliyor musunuz?

Öksürük

Boğazda balgam

Ateş

Kilo kaybı ve iştahsızlık

Nefes almada zorluk, nefes darlığı ve göğüste hırıltı

Karın ağrısı

Sarı, gri veya yeşil renkli balgam

Yorgunluk ve halsizlik

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