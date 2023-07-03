İki bölgemizi oraj vuracak herkes gökyüzüne bakacak. Aralarında İstanbul da bulunuyor

ABC Gazetesi'nin haberine göre, uzun süren serin havaların ardından yaz mevsimi kendini gösterdi. Birçok kentte hava sıcaklığı 30 derecelerde seyrediyor.

Meteorolojik tahminlerde bulunan Hava Forum sitesi Afrika sıcaklarının büyük kentlerde aşırı yağışlara neden olacağını duyurarak uyardı.

Afrika sıcaklarının etkisine giriyoruz. Bu sıcakların ardından 3 gün sonra başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde rekor düzeyde şimşek aktiviteli gök gürültülü yağışlar, yani oraj, görülebilir.

Hava Forum "Afrika sıcaklarının etkisine giriyoruz. Bu sıcakların ardından önümüzdeki hafta sonu ise başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde rekor düzeyde şimşek aktiviteli gökgürültülü yağışlar, yani oraj, görülebilir" dedi.

ORAJ NEDİR?

Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında oluşan yağışlar, gündüz toprak ısınmaya başlayınca buharlaşma kuvvetlenir.

Isınan toprak, üstünde bulunan hava kütlesini de ısıtır. Bir süre sonra ısınan hava kütleleri, buharlaşma yolu ile topraktan aldıkları nem ile birlikte dikine yükselmeye başlarlar.

Yükselme sırasında soğuma meydana gelir ve kumulonimbis oluşur. Bu şekilde gök gürültülü ve sağanak yağışlar belirir. Bu yükselim fırtınalarına Oraj denir.

Meteorolojinin internet sitesinde yer alan hava tahmin raporuna göre de 6 Temmuz'dan itibaren Marmara ve Ege'de gök gürültülü yağışlar bekleniyor.